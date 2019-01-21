皇家骑警体检医生被控几十年前性侵女警

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加拿大广播公司报道说，三十多年前当20岁的女警Helen Henderson申请皇家骑警内部晋升时，她要过的最后一关是在多伦多皇家骑警办公大楼内接受体检。

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噩梦

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随着医生关上体检室的门，名叫John A. Macdougall的体检男医生没说几句话就贴上来摩擦她的身体、用手掐捏她的乳头、还把手指插入她的阴道长时间的摸弄。

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Helen Henderson告诉加拿大广播公司记者说，Macdougall医生给她体检前既没有洗手、也没有带上橡皮手套，对她这样没有社会经验的年轻女孩子裸露的身体上下其手、占尽便宜、得到淫欲上的满足。

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Helen Henderson说，在这所谓的体检结束后她赶快逃出了体检室，知道那里发生的事情很不对，但却不知道向哪里去求助、也不知道应向哪个机构去报告。她只能自己哑忍郁闷了很长一段时间。

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由于与Macdougall同在一个大楼工作，Helen Henderson时不时地会在楼道里遇到这位对自己行过不轨之事的色狼医生，每次遇到都是对她的折磨，她只好打报告请调其他单位。

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无独有偶

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在被调到多伦多机场皇家骑警分局工作两年后，Helen Henderson遇到了Sylvie Corriveau 和 Vicki Gravelle这两位刚刚被招聘进入皇家骑警不到两个星期的女警官；在相熟后的聊天中她俩告诉Helen Henderson说，她们在体检时也受到Macdougall医生的性侵，而且这位色狼医生还对她们强调说，能不能得到皇家骑警的工作就看他对体检过程是否满意了。

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这三位女警官决定联名上告Macdougall医生的恶行、以阻止他继续利用职务之便作恶。她们不但向皇家骑警高层进行了控告，而且向多伦多警方和安大略省管理医生行为的组织提出了控告，但却都没有什么结果。

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多伦多警方在立案调查了一段时间后宣布停止调查。

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皇家骑警在进行了一段时间的调查后告诉她们说，没有发现Macdougall医生有犯罪行为，其不当行为会受到内部处理。不过，皇家骑警高层还是对所有的体检医官发出指令，要他们在体检时注意行为操守。

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仍不收手

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但Macdougall医生收到这一指令后并没有收敛。比如，1990年夏天女警官Brenda Di iorio由于需要检查视力而来见Macdougall医生，这位色狼医生一见面就要她脱掉身上所有的衣物。Brenda Di iorio的上级警官曾告诫她要小心这位体检医生的坏名声，所以她拒绝脱掉身上的衣服。这让Macdougall勃然大怒，威胁她不听话就终结她在皇家骑警的仕途。

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报名参加皇家骑警的22岁姑娘 Laurel Hodder在几乎同一天也来到Macdougall医生的体检室接受入职前的最后一项检查-体检。虽然 Laurel Hodder拿着自己家庭医生的妇科检查报告，但Macdougall坚持要进行阴道检查，并在检查过程中性侵了她。

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告上法庭

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Laurel Hodder在2018年对Macdougall医生和皇家骑警提出了法庭诉讼，指控皇家骑警在知道Macdougall有色狼行为的情况下却没有告诫她小心，还把她送到体检室由Macdougall进行体检，导致她被性侵。

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Sylvie Corriveau2019年1月对皇家骑警提出了集体诉讼，代表那些在接受体检时受到性侵、但由于事件发生时从技术上来说她们还没有正式成为皇家骑警成员而无权获得赔偿的警员们维权。

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虽然Macdougall医生在1992年离开了皇家骑警，但安大略省医生管理机构并没有吊销其医生执照。

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在2018年米兔运动兴起后，多伦多警方重开了对Macdougall医生涉嫌性侵犯罪的调查；在这之后又有30位女性站出来指控这位医生的性侵行为。不过，即便最后司法机关判定Macdougall有罪，可这位已在病床上等死的八十多岁的人可能已无法接受加拿大法律的制裁了。

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RCI with Rachel Houlihan, Dave Seglins · CBC News

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