谁的大？挪威和加拿大争最大驼鹿雕像名头

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挪威雕塑家Linda Bakke设计并监督建成的Stor-Elvdal市公路边巨大的不锈钢驼鹿塑像的本意是提醒驾车者小心会不时出没的驼鹿，避免发生相撞事故，不想这个巨大驼鹿塑像却把加拿大萨斯喀彻温省Moose Jaw （驼鹿下巴）市拥有世界最大驼鹿塑像的桂冠抢走了。

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Moose Jaw市政府和居民对此感到很不爽，想给被称为“马克驼鹿”Mac the Moose的驼鹿塑像换上一副更大的鹿角、或者是加上一顶帽子，以把世界最大透露雕像的桂冠再夺回来。

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但建巨大驼鹿塑像似乎有点上瘾的挪威不打算这么小打小闹，要再建一个更大、至少20米高的金色驼鹿塑像，与那个银光闪闪的不锈钢驼鹿塑像遥相呼应。

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这个金色驼鹿塑像的设计工作仍然交给了挪威雕塑家Linda Bakke。

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Linda Bakke说，她设计巨大驼鹿塑像虽然参考了加拿大萨斯喀彻温省Moose Jaw市的“马克驼鹿”塑像，但抢过世界最大驼鹿的名头并不是她的初衷；她设计建造巨大驼鹿塑像的主要目的是引起驾车者对会在公路上遇到体型巨大驼鹿的注意，以减少事故。

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统计数字显示，自从巨大驼鹿的塑像在挪威Stor-Elvdal市公路边建成后，汽车与驼鹿相撞的事故大幅度下降。

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RCI with Heidi Atter · CBC News

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