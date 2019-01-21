美向加提出引渡孟晚舟的最后期限临近

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根据美国和加拿大的有关引渡法规，美国司法当局在1月底之前需要向加拿大提出引渡孟晚舟的正式文件。

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加拿大警方应美国司法机关的要求，去年12月1日在温哥华机场拘捕了正在那里转机的中国华为公司财务总监孟晚舟。美国指控作为华为公司高管的孟晚舟用欺诈手段向伊朗销售了先进电子通讯设备、违反了国际禁运令。

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按照规定，美国方面必须在孟晚舟被捕60天内向加拿大正式提出引渡文件。

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加拿大联邦政府司法部发言人证实，到1月18日为止加拿大方面还没有收到美国司法机关要求把孟晚舟引渡给美国的文件。

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加拿大应美国的要求拘捕孟晚舟后，中国与加拿大的关系急转直下。中国司法当局不但以触犯国家安全法为理由逮捕两位在中国的加拿大公民，而且对一位不服15年贩毒罪徒刑判决而提出上诉的加拿大男子改判死刑。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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