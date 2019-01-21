(Elaine Thompson/Associated Press)

国际货币基金组织下调对全球经济增长预测

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 21 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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国际货币基金组织（IMF）下调了对今年全球经济增长的预测，其给出的主要原因是贸易紧张局势加剧和美国提升利率。

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星期一（1月21日），在瑞士达沃斯峰会开幕之际，国际货币基金组织表示，预计今年全球经济增长率为 3.5%， 低于去年10月份预测的 3.7%。

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2018 年全球的经济增长率是 3.7%。

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(Andrew Caballero/AFP/Getty Images)

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对美国经济增长预测不变

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与此同时，国际货币基金组织对2019年美国经济增长的预测不变，仍然保持在 2.5%。

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但该组织下调了对加拿大的预测，国际货币基金组织认为 2019 年加拿大的经济将增长 1.9%，低于 10月份预测的增长 2.0%。

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不过，国际货币基金组织的观点比加拿大央行的评估要更为乐观，今年1月9日，加拿大央行预计 2019 年加拿大的经济增长率为 1.7%，低于10月预测的 2.1%。

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 (Sean Kilpatrick/Canadian Press)

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中国经济增长放缓

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对于 世界第二大经济体 – 中国，国际货币基金组织预计中国经济今年将增长6.2%， 低于2018年的6.6%，将是自1990年以来的最低水平。

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星期一，中国宣布其国内生产总值在2018年增长了6.6%，低于2017年的6.9%。

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中国在2018年第三季度的增长率是 6.5%，第四季度降至6.4%，这是自2008年全球金融危机以来的最低季度增长。

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在 2008 年金融危机之后，中国的经济增长协助重启了世界经济，现在经济学家们普遍对中国的经济放缓感到担心。

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(Chinatopix via The Associated Press)

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多伦多道明银行（TD Bank）的高级经济学家 Fotios Raptis 表示，中国经济正在转型，从以贸易为基础转向以国内消费为主。

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他表示，中国经济大幅放缓是预料中的，部分原因是中国在基础设施上的开支减少，而且跟中美贸易战有关。

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他在给客户的一份报告中说，政策制定者们为刺激经济所做的努力，包括银行业削减存款准备金率和广泛的减税措施，可能会阻止更大幅度的下跌。

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欧元区不佳

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国际货币基金组织对使用欧元的19 个国家也下调了预测，认为欧元区今年的增长将为 1.6%，低于之前预测的 1.8%。

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另外，在国际货币基金组织之前，世界银行（The World Bank）和经济合作与发展组织 （The Organization for Economic Cooperation and Development ）已经降低了对全球经济增长的预测。

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贸易和利率

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 (Chip Somodevilla/Getty Images)

国际基金组织还比表示，贸易紧张局势升级对世界经济构成重大风险。

美国总统特朗普政府采取的增加关税政策，引起中国和其他美国贸易伙伴的报复。

IMF 的首席经济学家 Gita Gopinath 表示，贸易的不确定性上升将进一步抑制投资，并扰乱全球供应链。

美国和其他一些国家提升利率，对新兴经济体和那些在 2007-2009 年经济大衰退后因超低利率而大量贷款的公司企业构成压力。

随着债务的滚动，这些借款方必须以更高的利率进行再融资。

达沃斯峰会

(Gian Ehrenzeller/Associated Press)

星期一，成千上万的商界、政界和文化界的领袖们在瑞士阿尔卑斯山城达沃斯召开峰会。

但美国总统特朗普突然宣布不参加这次峰会，美国代表团的一些关键人物也缺席这一为期五天的活动。

（RCI with CBC，AP）

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