国际货币基金组织下调对全球经济增长预测

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

国际货币基金组织(IMF)下调了对今年全球经济增长的预测,其给出的主要原因是贸易紧张局势加剧和美国提升利率。

星期一(1月21日),在瑞士达沃斯峰会开幕之际,国际货币基金组织表示,预计今年全球经济增长率为 3.5%, 低于去年10月份预测的 3.7%。

2018 年全球的经济增长率是 3.7%。

(Andrew Caballero/AFP/Getty Images)

对美国经济增长预测不变

与此同时,国际货币基金组织对2019年美国经济增长的预测不变,仍然保持在 2.5%。

但该组织下调了对加拿大的预测,国际货币基金组织认为 2019 年加拿大的经济将增长 1.9%,低于 10月份预测的增长 2.0%。

不过,国际货币基金组织的观点比加拿大央行的评估要更为乐观,今年1月9日,加拿大央行预计 2019 年加拿大的经济增长率为 1.7%,低于10月预测的 2.1%。

(Sean Kilpatrick/Canadian Press)

中国经济增长放缓

对于 世界第二大经济体 – 中国,国际货币基金组织预计中国经济今年将增长6.2%, 低于2018年的6.6%,将是自1990年以来的最低水平。

星期一,中国宣布其国内生产总值在2018年增长了6.6%,低于2017年的6.9%。

中国在2018年第三季度的增长率是 6.5%,第四季度降至6.4%,这是自2008年全球金融危机以来的最低季度增长。

在 2008 年金融危机之后,中国的经济增长协助重启了世界经济,现在经济学家们普遍对中国的经济放缓感到担心。

(Chinatopix via The Associated Press)

多伦多道明银行(TD Bank)的高级经济学家 Fotios Raptis 表示,中国经济正在转型,从以贸易为基础转向以国内消费为主。

他表示,中国经济大幅放缓是预料中的,部分原因是中国在基础设施上的开支减少,而且跟中美贸易战有关。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

他在给客户的一份报告中说,政策制定者们为刺激经济所做的努力,包括银行业削减存款准备金率和广泛的减税措施,可能会阻止更大幅度的下跌。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

欧元区不佳

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

国际货币基金组织对使用欧元的19 个国家也下调了预测,认为欧元区今年的增长将为 1.6%,低于之前预测的 1.8%。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

另外,在国际货币基金组织之前,世界银行(The World Bank)和经济合作与发展组织 (The Organization for Economic Cooperation and Development )已经降低了对全球经济增长的预测。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

贸易和利率

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

(Chip Somodevilla/Getty Images)

国际基金组织还比表示,贸易紧张局势升级对世界经济构成重大风险。

美国总统特朗普政府采取的增加关税政策,引起中国和其他美国贸易伙伴的报复。

IMF 的首席经济学家 Gita Gopinath 表示,贸易的不确定性上升将进一步抑制投资,并扰乱全球供应链。

美国和其他一些国家提升利率,对新兴经济体和那些在 2007-2009 年经济大衰退后因超低利率而大量贷款的公司企业构成压力。

随着债务的滚动,这些借款方必须以更高的利率进行再融资。

达沃斯峰会

(Gian Ehrenzeller/Associated Press)

星期一,成千上万的商界、政界和文化界的领袖们在瑞士阿尔卑斯山城达沃斯召开峰会。

但美国总统特朗普突然宣布不参加这次峰会,美国代表团的一些关键人物也缺席这一为期五天的活动。

(RCI with CBC,AP)

(RCI with CBC,AP)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada