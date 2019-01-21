有错认错，别扯文化：前加拿大新民主党议员邹至蕙谈王小宝因朋友圈争议退选

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大温本那比南区的前自由党候选人王小宝因一条朋友圈引起的争议不得不退出联邦补选。她在退选第二天的新闻发布会上为自己辩解说，她称自己是“唯一华裔参选人”，称对手是“印裔辛格”，只是讲述一个事实，这并不是一个关于种族的声明。她认为自己的话被错误解读了，并称在介绍自己或别人时加上族裔是华人的传统和中文习惯。

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但同为华裔的前新民主党议员邹至蕙却不同意这个说法。她在接受CBC采访时说，你呼吁选民把票投给你，不是因为你关注的议题，你坚持的价值观或者你打算和选民一道做成什么事，而是告诉他们“给我投票因为我是中国人”，这是在分化选民，这种竞选方式不应该在我们的政治生活中出现。

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她认为，加拿大无论来自哪里，属于哪个族裔，关注的问题是类似的，例如医疗，住房，环境。不同的社区可能最关心的问题不一样。要和选民建立联系，争取他们的支持，应该从这些问题上着手。

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邹至蕙说，选民希望议会里有更多和自己属于同一族裔或同一性别的议员，拥有某个族裔背景的候选人更能理解这个族裔关注的问题，这是正常的。候选人能用母语和选民交谈，参加他们的文化活动，关心他们的诉求，当选后为他们的利益发声，这些都是应该的。

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不要扯上中国文化

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上个星期王小宝的朋友圈刚刚被公开时，邹至蕙只是感到悲哀和惋惜。但是王小宝在第二天的新闻发布会上声称这是中国文化，这可把她气坏了。王小宝说，介绍候选人的时候加上族裔，这是华人文化传统，是正常的中文用法。邹至蕙认为这简直是无稽之谈。她说，你犯了一个错误，那就承认它，为此道歉，然后继续往前走。但是不要扯上中国传统、中国文化来替你背锅。

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当加拿大演员吴珊卓两个星期前获得金球奖电视剧最佳女演员奖时，所有报道此事的媒体都强调她是第一个获得该奖的韩裔。加拿大外长弗里兰德就乌克兰紧张局势发表谈话，也有报道提到她是乌克兰裔。邹至蕙认为在这种情况下提到族裔是有道理的。如果王小宝告诉选民，她作为华裔加拿大人，非常理解华人移民家庭办理父母团聚移民的不易，这也是没问题的。但是王小宝提到自己是华裔，对手是印度裔，是为了告诉选民，“投我的票吧，因为我是华人。另一个候选人，他是印度裔。”这是不可接受的。

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王小宝在新闻发布会上讲到自己的移民经历。她说，二十年前她和丈夫移民到加拿大 时候一无所有，连机票都是借钱买的。他们没有钱，只有一个梦想。邹至蕙说，这样的经历并不能让她更有理由发那条朋友圈。一代又一代的移民和难民到达这片土地，共同建设这个国家。这是加拿大的故事，加拿大的梦想。正是因为它的珍贵，我们更应该守护它，不要用“你是这个族裔，我是那个族裔”来给彼此下定义。

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今年十月份加拿大将举行联邦大选。 邹至蕙说，加拿大众议院里应该有更多的少数族裔议员。但她希望候选人更多地着眼于共同点，寻求把我们联合在一起的东西，更多地谈我们共同的远景，谈我们如何把加拿大变成一个更好的国家，而不是强调让我们分裂的东西。

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王小宝朋友圈引起争议的内容

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“本次竞选，胜选机会百年难遇。华人选票超过2万，选票比例占40%。若可提高投票率，作为选区本次唯一华裔参选人，拿到1.6万张选票即可胜选，完全可以左右选情，成为历史成就者！本次竞选我的终极对决对象为NDP对手印裔辛格！‘打败NDP，争取拿下国会议席’！“

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事件时间线

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1月15日， 《StarMetro Vancouver》登出了王小宝朋友圈并把它译成英语。

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1月16日，王小宝宣布退出补选，自由党发表声明说，王小宝的言论不符合该党价值观。当夜王小宝改变想法，给自由党领袖特鲁多写信，希望获得第二次机会。

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1月17日，自由党发表声明，称接受王小宝退选的决定不变。王小宝下午召开新闻发布会，为自己辩解，并表示正在考虑作为独立候选人参加补选。

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1月19日，自由党任命前BC省议员李灿明为本那比南区候选人。

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1月20日，王小宝宣布因意外怀孕放弃作为独立候选人参选。

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（RCI with CBC, Front Burner）

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