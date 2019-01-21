周末严寒的悲剧：前加拿大魁北克党团领袖的母亲被冻死

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93岁的艾蕾娜.罗利.霍特（Hélène Rowley Hotte）星期天（1月20日）早上被发现冻死在一家老年公寓的后院里。她是加拿大联邦政党魁北克党团前领袖杜塞普（Gilles Duceppe）的母亲，著名魁北克演员让.杜塞普（Jean Duceppe）的遗孀。

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星期天凌晨4点15分左右，罗利.霍特被火警惊醒，因此出门去后院躲避。稍后的广播通知说，她所在的楼不需疏散，但是她可能没有听见，而且她走出去时打开的后门在关上时自动锁住了。当时正在下雪，室外气温为零下19摄氏度，风寒指数为零下32度。

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上午11点45分左右，她的尸体在积雪中被找到。警方的初步调查排除了罪案可能。但是法医的检查还未结束。据信罗利.霍特的健康状况良好。她所在的老年公寓位于蒙特利尔市东端，属于高档公寓，接纳生活自理或半自理的老年人。

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根据魁北克省法医办公室的统计，2010年到2016年期间该省共有121人被冻死，其中31人的年龄在75岁以上。

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71岁的杜塞普是罗利.霍特的七个孩子之一。他曾两度担任魁北克党团领袖，前后将近十五年。罗利.霍特的父亲是上个世纪初被英国送到加拿大的”女王孤儿“之一。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada）

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