140名学者和前外交官致信习近平，呼吁释放两名加拿大公民

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来自不同国家的140名学者、前外交官和政府官员写信给中国国家主席习近平，呼吁立即释放两名被以危害中国国家安全罪名关押的加拿大公民。这封公开信的签名者来自美国、英国、瑞典、澳大利亚、德国、日本和意大利。

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公开信说，被关押的前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig ）和加拿大商人迈克尔.斯巴沃（Michael Spavor）都长期致力于在中国和其他国家之间建立联系。他们通过和官员、研究人员和学者的交流，努力更深入地了解中国在国际事务上的立场。这些交流和会面是世界各国的学术研究和外交活动的基础。他们两人被关押，所释放的信号是这类建设性的工作在中国是不受欢迎的，甚至是危险的。

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公开信说，在这封信上签名的人和康明凯、斯巴沃一样热心于建立坦诚的、建设性的和长久的关系，但是现在却必须在考虑去中国旅行和工作以及与中国同行合作时更加谨慎。这将导致对话减少而不信任增加，影响求同存异的努力。中国和世界上其他国家都会因此受害。

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华为首席财务官孟晚舟12月初在温哥华转机时被加拿大警方根据加美引渡条约应美国要求拘留。此后康明凯和斯巴沃在中国先后被中国国安部关押。孟晚舟已获保释，在温哥华家里等候引渡听证。美国提出正式引渡要求的最后期限是1月29日。

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（Radio-Canada with CBC News，Kathleen Harris, Katie Simpson）

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