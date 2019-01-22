为啥加拿大老人院成杀人犯罪高发地

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Madeline Wood回忆说，她79岁的丈夫Keith Wood两年前在他居住的Mississauga市长期护理院的走廊里被另外一位老人打到在地，12天后因伤重不治而去世。

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Keith Wood

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对这一事件的调查显示，袭击Keith Wood的那位老人患有老年痴呆症、过去已经出现过打人的问题。虽然警方在经过调查后以杀人罪拘捕了这位老人，但Madeline Wood 并不认为他是问题的根源，因为这是一位患有痴呆症的病人。

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Madeline Wood认为，老人院和长期护理院缺乏人力物力资源才是问题的根源；要解决这个问题首先要转变态度，不少人的态度似乎是“反正你是老人、快要死了”。

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统计数字惊人

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统计数字显示，过去六年来安大略省长期护理院已经发生了至少29起病人之间暴力冲突导致的死亡事件。

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监督安大略省医疗保健系统的机构Ontario Health Coalition的执行主任Natalie Mehra说，医护人员和家庭成员对长期护理院中越来越多的暴力事件感到担心，目前的情况已经到了无法容忍的危机程度。

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Natalie Mehra指出，那29人死于长期护理院病人之间暴力冲突的数字可能大大低于实际的情况，因为不少暴力冲突后较长时间死亡的情况没有被包括进去，那些没有目击者的伤亡事件也没有被包括进去。

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在过去六年中，长期护理院病人之间的暴力冲突事件从2011年的1580件猛增到2016年的3238件；增加幅度是105%。

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老年痴呆症

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调查显示，长期护理院发生的暴力冲突事件中一般至少有一方是老年痴呆症患者。

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Ontario Health Coalition执行主任Natalie Mehra指出，安大略省有8万人住在长期护理院，目前长期护理院发生的暴力杀人案的发案率已经7倍于加拿大最大城市多伦多的杀人案发案率，这是不能接受的。

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Natalie Mehra强调说，其实这就是一个简单的等式，等式的一边是长期护理院有多少工作人员、而等式的另一边是有多少是有暴力倾向的老年痴呆症患者。

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需要更多资源

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美国明尼苏达大学研究老年病问题的专家Eilon Caspi对2018年5月美国和加拿大老人院中发生的老人之间冲突导致死亡的105起事件的分析显示，有62%的冲突事件发生时没有护理人员在场；所以增加养老院护理人员的数量和加强对护理人员的培训是提高老人院安全水平的关键。

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专家们指出，随着加拿大快速步入老年社会和老年痴呆症患者越来越多，加拿大长期护理院和养老院需要更多的床位、更需要更多的护理人员；如果社会不改变态度、政府不提供更多的资源，则长期护理院和养老院发生暴力冲突导致伤亡的事件就只会越来越多。

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RCI with Melissa Mancini · CBC News

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