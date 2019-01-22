加拿大总理外长齐上阵拉盟国助威

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为了在中国司法机关拘押加拿大公民的问题上给中国政府施加压力，加拿大自由党政府总理特鲁多和外交部长Chrystia Freeland与19位外国领导人和高级政府官员进行了讨论。

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根据自由党政府的公布的信息，特鲁多与至少8位盟国领导人电话讨论了敦促中国政府释放加拿大公民的问题，其中包括美国总统特朗普、德国总理默克尔、联合国秘书长古特雷斯、欧盟主席图斯克。

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而加拿大外交部长Freeland则与包括美国国务卿、英国外交大臣、澳大利亚外长在内的11名外国政府高官讨论了加拿大公民被中国警方逮捕的问题。

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据加拿大总理特鲁多办公室发布的消息，特鲁多和外长Freeland的上述努力导致11个国家政府发表声明支持加拿大要求中国政府放人的立场；这些国家包括澳大利亚、欧盟、法国、德国、英国、美国、荷兰、西班牙、拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚。

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在加拿大应美国的要求拘捕了华为公司财务总监孟晚舟后中国与加拿大的关系急转直下。中国司法当局不但以触犯国家安全法为理由逮捕两位在中国的加拿大公民，而且对一位不服15年徒刑判决而提出上诉的加拿大男子改判死刑。

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RCI with Peter Zimonjic, Katie Simpson · CBC News

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