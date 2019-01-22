加拿大推出新食品指南：蔬菜水果成 “主食”

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 22 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期二（1月22日），加拿大卫生部发布了新食品指南，强调多吃蔬菜水果、全麦类食品，以及蛋白质，而且应该自己多做饭。

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(Larry Crowe/Associated Press)

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加拿大卫生部长吉奈特·泰勒（Ginette Petitpas Taylor）周二在蒙特利尔的一个食品超市举行了新闻发布会，推出新指南，加拿大上一次修改食品指南还是在 2007 年。

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泰勒说，加拿大人应该有一个简单易行、可以信任的饮食指导方针。

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食品 3大类

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这一 62 页的新指南不再强调食物群以及吃的份量，而是建议人们吃“大量的蔬菜和水果、全麦食品和蛋白质食品”，而且应该更多选择来自植物的蛋白质。

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与旧指南不同，新指南把食品从4类并成3类，把奶制品以及肉类都组合到 “蛋白质食品” 中，但强调要多吃植物蛋白。

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Du lait, du beurre, du fromage, de la crÃ¨me et du yogourt.

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新食品指南划分的3个食品类别：

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·         蔬菜水果;

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·         全麦食品;

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·         蛋白质食品。

蔬菜水果为 “主食”

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在新指南的封面照片上，蔬菜和水果占了盘子一半的面积，显然成为 “主食”。

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加拿大卫生部在新指南中说，一顿饭里，应该至少有一半是蔬菜和水果，四分之一为全麦食品（如全麦面食、糙米、quinoa等），还有四分之一是蛋白质食品 （豆类、瘦肉、鱼）。

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(Health Canada)

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最佳饮料：水

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加拿大的新指南中把水作为 “首选饮品”。

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指南中还提到了那些不利于健康的饮料。

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指南说，含有大量糖的饮料 – 也包括 100% 的果汁 – 与儿童蛀牙增加有关。

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更重要的是，摄入添加糖的食物或饮料导致体重增加、超重和患上 2 型糖尿病的风险大增。

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 (iStock)

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另外，喝酒也会给健康带来风险。

借鉴其他国家的指南

加拿大卫生部食品营养政策和促进办公室的主任哈桑·哈金森（Hasan Hutchinson）医生告诉记者们，加拿大的各行各业将会以这个指南为基准，卫生专业人员将进行推广，新指南将对托儿所、学校、娱乐场所、工作场所以及医疗机构的食品配置产生影响。

哈金森还表示，在修订食品指南的过程中，卫生专业人员也审阅了其他国家的食品指南，对巴西、瑞典和比利时等国的食品指南感到相当震惊。

巴西的食品指南特别强调人们应该吃新鲜的、没有加工过的食品。

(Nathan Denette/Canadian Press)

自己做饭

加拿大新指南中还建议人们：

  • 注意自己的饮食习惯；
  • 更多自己做饭；
  • 吃饭时细嚼慢咽，享受吃饭的乐趣；
  • 和别的人在一起吃饭；
  • 注意看食品标签；
  • 少吃富含盐、糖或饱和脂肪的食物；
  • 对各种食品营销广告要多加小心。

 (iStock)

专家反应

蒙特利尔大学营养系教授让 – 克劳德·穆巴拉克（Jean-Claude Moubarac）曾经为巴西制定食品指南提供咨询，他对加拿大新食品指南的大部分内容感到满意。

他说，消费者现在更清楚地知道，应该多吃新鲜和极少加工的食品，避免高加工食品。

他还呼吁各学校举办烹饪活动，教孩子们如何做饭，让孩子们从小就爱上烹饪 “真正的食物”。

 (Craig Chivers/CBC)

加拿大卫生部给食品行业 3 年时间，引入新的营养标签，在食品上更详细注明糖含量等信息。

（RCI with CBC，Radio Canada）

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