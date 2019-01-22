前加拿大驻华大使马大维谈中国谴责加拿大“任意滥用”加美引渡条约

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加拿大驻美国大使麦克诺顿（David MacNaughton）证实说，美国官员计划向加拿大提出引渡华为首席财务官孟晚舟的正式要求，并已告知加拿大政府。这个消息见报后，中国外交部发言人指责加拿大“任意滥用”加美引渡条约，敦促加拿大立即释放孟晚舟，并“强烈敦促美方立即纠正错误”，不要提交正式引渡要求。她还警告说，中国将根据美国的行动做出进一步的反应。

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而美国司法部发言人莱蒙迪（Marc Raimondi）星期二（1月22日）表示，美国将在法定期限内向加拿大正式提出引渡要求。这意味着美国无意退让，并且不会像此前一些分析人士猜测的那样要求延期提交引渡要求。

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此前中国一直集中火力向加拿大施压，但中国外交部的最新回应显示美国现在也受到了压力。前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）在接受CBC采访时说，中国方面一直希望能够迫使加拿大放人，以截断美国对华为的指控和起诉。这个目的没有达到。美国的表态意味着“两条线交会了”。一条线是两名加拿大人被关押和一名加拿大人被改判死刑，另一条线是中美贸易谈判。

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下个星期中国代表团将前往美国，开始下一轮中美贸易谈判。中国副总理刘鹤将在1月30日和31日与美国首席谈判代表及美国财政部长举行会晤。正巧，1月30日也是美国提出引渡要求的最后期限。

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美国和华为的纠纷本来和加拿大无关，但是到目前为止付出代价的却是加拿大。CBC主持人Suhana Meharchand在采访中以普通加拿大人的角度问马大维，孟晚舟这件事给我们惹出这么多麻烦，我们不想把她留在加拿大，能不能让她走了算了？

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马大维说，加拿大当然是希望这件事最好从一开始就没发生。但是我们不能不遵守引渡条约。因为像加拿大这样一个国家是需要依赖引渡条约和国际法律体系的正常运作的。至于“任意滥用”，他认为加拿大只是做了应该做的，加拿大法庭到目前为止对此案的审理非常公正。孟女士获得了保释，她也拥有一个优秀的律师团队。等引渡听证开始后，她将会有许多次要求司法复审的机会。

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今年是加拿大的联邦大选年。孟晚舟案让自由党政府有更多的机会遭到抨击。马大维说，这件事确实棘手，因为中国政府“残忍地、但是精准地”找到了加拿大的软肋。这个软肋就是我们不会不管国民的死活。许多加拿大人在中国生活和工作。中国现在已经让加拿大明白：你要是给我们找麻烦，我们知道怎么让你感到痛，我们会抓你的公民，判他们更重的刑，有必要的话甚至虐待他们。

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马大维说，这将是加拿大政府不得不面对的问题。但是另一方面，加拿大必须顶住这种压力。否则的话就等于是开启一种解决外交纠纷的模式：对加拿大政府的决定不满意吗？那就再抓一个加拿大人好了。

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他认为，孟晚舟案引起的加中外交纠纷正在让我们用一种新的眼光去审视和中国的关系。

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加拿大接到正式引渡要求之后

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如果美国真的正式要求引渡孟晚舟，加拿大司法部国际协助小组的律师将在30天之内做出是否批准引渡听证的评估。如果美国的要求符合加美引渡条约的规定，加拿大司法部没有权利拒绝签发“授权进行书”。

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在引渡听证期间，主审法官将裁定受到美方指控的孟晚舟的行为如果发生在加拿大是否违法。遣返令最终将由司法部长签发。但孟晚舟有数次上诉和要求风险评估的机会。当年远华走私案主犯赖昌星就是在加拿大政府决定遣返他后通过向加拿大最高法院提出上诉和要求风险评估又在加拿大住了好几年。

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（RCI with CBC Newsworld, Globe and Mail）

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