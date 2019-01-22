加拿大华裔女导演石之予的《包子宝宝》获得奥斯卡最佳动画短片提名

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第91届奥斯卡金像奖提名名单今天（1月22日）公布。加拿大华裔女导演石之予（Domee Shi）执导的《包子宝宝》（Bao，由皮克斯出品）获得最佳动画短片提名。

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这部8分钟的动画片讲述了一个华人移民妈妈的故事。一个出自她手的包子神奇地获得了生命，让她重新感到做母亲的快乐。

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石之予在中国出生，在多伦多长大。皮克斯动画工作室在动画电影界大名鼎鼎。她是第一个在该公司获得拍摄动画短片机会的女导演。

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温哥华的夫妻档导演 David Fine 和Alison Snowden拍摄的《动物行为》（Animal Behaviour）和加拿大裔导演Trevor Jimenez拍摄的《周末》（Weekends）也获得了最佳动画短片提名。

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（RCI with CBC News, AP）

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