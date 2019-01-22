加拿大农场主学西班牙语：劳动力短缺带来新现象

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有史以来第一次，加拿大魁北克省阿比蒂比地区的农业协会将为当地农场主开设西班牙语课。据该协会介绍，一些农场主自己表达了这样的需求，这是为了和来农场干活的墨西哥人更好地沟通，同时也为了让他们在当地的生活更加便利。

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通常都是求职的人去努力学习工作所需的语言。但是劳动力短缺的大环境促使这些农场主也感到了学习外语的必要性。不过西班牙语对于以法语为母语的他们来说并不难学。如果是学中文的话，恐怕上一个初级班就不够用了。

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第一堂西班牙语课即将在下星期一开始，每星期一次，持续十周。同样的课程也在网上提供。

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两个半月后，地里的活儿已经多起来了。第一批到来的墨西哥工人将使这些农场主的学习成绩受到检验。

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（RCI avec Le Citoyen Abitibi-Ouest, Lucie Charest）

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