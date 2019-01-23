保守党与自由党在移民问题上捉对厮杀

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大2019年大选的帷幕还没有拉开，主要反对党保守党和执政党自由党已经在难民和移民问题上唇枪舌剑地互相争斗起来。最新的回合是特鲁多政府移民和难民事务部长胡森Ahmed Hussen抨击保守党没有全面可行的移民和难民计划，只会泛泛地谈论要用把加美边界军事化的办法对付非常规渠道难民申请者，恨不得每一百米就布置一个警察或者是边境安全局的执法人员，这是半生不熟、无法落实的空谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

唇枪舌剑

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦保守党的移民和难民事务发言人Michelle Rempel在推特上发文对胡森进行了抨击，指责胡森说保守党要把边境军事化是在危言耸听、挑动对立，是很没有加拿大人风范的政客手法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然近来从美国境内北上越过美加边界进入加拿大的难民申请者数量有所下降，但仍然是一个持续不断的问题，让加拿大难民审批系统的积压问题越来越严重。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2万人越境

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦警方的统计数字显示，2018年有1万9千411名难民申请者从美国越境进入加拿大，比2017年2万零593名非法越境者的数量只少了约1千2百人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦议会的官方反对党保守党抨击特鲁多自由党政府把非法越境申请难民这一不合法、不正常的难民申请渠道正常化；表示如果保守党当政，会修改与美国的安全第三国协议Safe Third Country Agreement (STCA)，堵住让非法越境者有机可乘的漏洞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，保守党没有明确表示在加拿大和美国有几千公里长的不设防边境线的情况下如何解决非法越境的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安全第三国

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大和美国目前实行的安全第三国协议要求难民申请者在其进入的第一个国家的边境检查站提出难民申请，即先抵达美国的外国人应该向美国提出难民申请而不能北上加拿大申请难民。但这个协议有一个漏洞，这就是没有涉及不走官方边境检查站而选择非法越境的外国人。这是为什么有这么多外国人用非法越境的方式进入加拿大申请难民；而加拿大不但要接受这些人的难民申请、对他们进行逐个审批，而且在等待审批期间（现在等待时间已超过两年）还要向他们提供生活费和免费的医疗服务。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多自由党政府的移民和难民事务部长胡森指出，联邦政府已采用多渠道、多层面的办法对付非常规难民申请者问题，包括为边境服务局增加拨款、在美国和一些拉美国家宣传加拿大的移民和难民政策以更正那里流传的错误信息、给联邦政府难民审批系统增加拨款以加快审批程序、与省市政府合作解决难民申请者的安置问题，等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森刚宣布拨款1.13亿加元用于为新移民提供更多的服务，包括在印度、菲律宾等国家设立欢迎新移民的项目，包括为年轻人、LGBT不同性取向群体等提供服务的特别项目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

民意

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

胡森强调说，自由党政府上台前在大选的竞选过程中就已经明确了自己的移民和难民政策，上台后上至总理特鲁多、下至多名部长级官员多次就移民和难民事务问题征求民众意见和回答民众问题；联邦自由党政府的移民和难民政策来自民意、反映民意；而保守党只会空谈、不去认真听取民意、拿不出可行的难民政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kathleen Harris · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada