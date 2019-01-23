加拿大合法大麻短缺会继续好几年

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加拿大大麻生产商认为，去年10月份大麻在加拿大合法化后出现的大麻供不应求的问题会继续下去，很可能在2022年之前都难以得到解决。

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虽然有大麻种植特许证的大麻生产商在纷纷投资扩大产能、建立新的大麻种植场，但增加的大麻产量赶不上来自各种渠道对大麻需求的增长。

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总部设在多伦多的大麻公司Auxly的首席执行官Chuck Rifici认为，如果没有食用大麻今年秋天在加拿大合法化这一因素，则大麻生产商应该能够在18个月之内解决市场上大麻供不应求的问题。但加拿大政府已宣布2019年10月中旬食用大麻在加拿大合法化，这导致一些大麻没有进入零售市场而是直接进入食用大麻产品的制造过程。

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调查显示，49%可能会吸食大麻的加拿大人会愿意尝试食用大麻产品。

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除了大麻甜点之外，大麻啤酒和大麻葡萄酒也会是消费者愿意尝试的大麻产品。

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RCI with Peter Armstrong · CBC News

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