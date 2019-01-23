加拿大驻华大使：孟晚舟抗拒引渡有相当的胜算

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加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）认为，华为首席财务官孟晚舟争取不被引渡有相当的胜算。

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麦家廉星期二（1月22日）在安省马卡姆市接受采访时解释说，孟晚舟的律师团队可以举出的论据，一是美国总统特朗普的言论。特朗普曾表示自己会考虑为美国利益介入孟晚舟案，而加美遣返条约不能被用于政治目的。第二是此案的治外法权因素，第三是此案涉及对伊朗的制裁，而加拿大没有签署相关法规。

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美国指控孟晚舟向美国金融机构提供不实信息，使其卷入违反制裁伊朗规定的活动。此前也有分析人士指出，提供不实信息欺骗金融机构，按照加拿大法律也属于犯罪行为，但是加美两国关于制裁的法律却有很大不同。如果美国要求引渡孟晚舟的理由是她违反制裁法，她的律师团队将有相当大的辩护空间。

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麦家廉说，无论最后孟晚舟被引渡与否，做出裁决的是法官。联邦政府不能介入。“我知道这件事激怒中国，但是我们有一个引渡条约体系，一个法治体系，其地位是在政府权力之上的。政府无法左右这些事。而且正如我刚才所说，我认为孟女士有很大的胜算。”

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（RCI with CBC News， Kathleen Harris, Philip Ling）

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