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最佳国家 2019：加拿大生活质量全球第一

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 23 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期三（2019年1月23日），美国新闻与世界报道 （U.S. News and World Report）公布了 “2019年最佳国家报告”（ 2019 Best Countries Report），在这个排行榜上，瑞士凭借自己的声誉、经济稳定性和生活质量成为 2019 年总排名第一名，日本排名第二，加拿大排名第三。

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然而，在生活质量类别的排名中，加拿大则名列第一。

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 (Darryl Dyck/Canadian Press)

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覆盖 80个国家

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“2019年最佳国家报告”（ 2019 Best Countries Report）由 BAV 集团和美国宾夕法尼亚大学 （University of Pennsylvania）沃顿商学院 （ Wharton School ）联合撰写，这一排行榜根据对世界不同地区 21000人的采访，评估了80 个国家的多个领域，包括国际影响力、透明度、投资环境、绿色生活、创业、教育、抚养孩子、妇女的地位、生活质量、退休后的舒适程度等等。

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瑞士连续 3 年第一

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根据上述报告，在这个排行榜上，瑞士已经连续三年位居榜首。

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瑞士在商业、生活质量和文化影响方面获得了很高的分数，而且，瑞士一直被公认为在国际社会中采取中立立场。

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分析家们说，瑞士在国际政坛上一直有重要的调解作用，具有相当大的文化影响力，多个联合国机构都设在瑞士，可以说，瑞士在国际上创造了一个高品质和公正的“品牌”。

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但分析家们同时指出，瑞士自己并不是没有挑战，瑞士目前面临着政治右翼力量的崛起以及强烈的反移民情绪。

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加拿大引人注目

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在 2019 年的全球最佳国家排行榜上，加拿大的成绩格外引人注目。

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除了在总分上名列第三外，加拿大在其他几个方面也得分很高，包括：

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  • 生活质量：第一名
  • 妇女地位：第三名 （排在瑞典和丹麦之后）
  • 教育： 第三名（位于英国和美国之后）

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 (McGill University)

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美国第二年排名第 8

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加拿大的邻国 –  美国在 2019年的排行榜上总排名第 8，美国新闻与世界报道说，这是美国连续第二年名列第 8.

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美国在教育上排名第 2，但在国际威力上仍被认为是全球第一大国。

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北欧国家获赞

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北欧国家在整体排名中仍然保持着强势地位，前10 名中有 3 个是北欧国家，除了第一名瑞士外，还有瑞典和挪威。

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在对妇女的态度、抚养孩子、绿色生活方面，瑞典是最佳国家。

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对媒体和互联网不信任

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这一报告还发现，人们对新闻媒体和互联网的信任程度在下降。

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63% 的人认为，现在已经不再有客观的新闻来源，66% 的人认为，网上的新闻和内容正在分裂我们，而不是团结我们。

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77% 的受访者认为自己的网络隐私存在着风险。

另外，58% 的受访者表示，他们更信任私营公司而不是政府。

收听

以下是2019年最佳国家报告的结果

总排名前10名：

  1. 瑞士
  2. 日本
  3. 加拿大
  4. 德国
  5. 英国
  6. 瑞典
  7. 澳大利亚
  8. 美国
  9. 挪威
  10. 法国

生活质量前 3 名：

  1. 加拿大
  2. 瑞典
  3. 丹麦

Prise de vue Ã  partir d'une piste cyclable de Kitsilano, on peut y voir un arbre en avant plan, un peu plus bas une plage. De l'autre cÃ´tÃ© de la baie, on y voit le quartier West End de Vancouver et les montages en arriÃ¨re-plan. Belle lumiÃ¨re sur les Ã©difices.

 Photo: Radio-Canada / Anne-Julie Têtu

最利于创业前 3名：

  1. 泰国
  2. 印度
  3. 中国

最有影响力前 3 名：

  1. 美国
  2. 俄罗斯
  3. 中国

妇女地位前 3 名：

  1. 瑞典
  2. 丹麦
  3. 加拿大

教育前 3 名：

  1. 英国
  2. 美国
  3. 加拿大

退休后舒适程度前 3 名：

  1. 新西兰
  2. 瑞士
  3. 澳大利亚

(RCI with U.S. News and World Report)

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