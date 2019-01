最佳国家 2019：加拿大生活质量全球第一

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三(2019年1月23日),美国新闻与世界报道 (U.S. News and World Report)公布了 “2019年最佳国家报告”( 2019 Best Countries Report),在这个排行榜上,瑞士凭借自己的声誉、经济稳定性和生活质量成为 2019 年总排名第一名,日本排名第二,加拿大排名第三。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而,在生活质量类别的排名中,加拿大则名列第一。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Darryl Dyck/Canadian Press)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

覆盖 80个国家

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“2019年最佳国家报告”( 2019 Best Countries Report)由 BAV 集团和美国宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)沃顿商学院 ( Wharton School )联合撰写,这一排行榜根据对世界不同地区 21000人的采访,评估了80 个国家的多个领域,包括国际影响力、透明度、投资环境、绿色生活、创业、教育、抚养孩子、妇女的地位、生活质量、退休后的舒适程度等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瑞士连续 3 年第一

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据上述报告,在这个排行榜上,瑞士已经连续三年位居榜首。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

瑞士在商业、生活质量和文化影响方面获得了很高的分数,而且,瑞士一直被公认为在国际社会中采取中立立场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

分析家们说,瑞士在国际政坛上一直有重要的调解作用,具有相当大的文化影响力,多个联合国机构都设在瑞士,可以说,瑞士在国际上创造了一个高品质和公正的“品牌”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但分析家们同时指出,瑞士自己并不是没有挑战,瑞士目前面临着政治右翼力量的崛起以及强烈的反移民情绪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大引人注目

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 2019 年的全球最佳国家排行榜上,加拿大的成绩格外引人注目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了在总分上名列第三外,加拿大在其他几个方面也得分很高,包括:

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生活质量:第一名

妇女地位:第三名 (排在瑞典和丹麦之后)

教育: 第三名(位于英国和美国之后)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(McGill University)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国第二年排名第 8

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大的邻国 – 美国在 2019年的排行榜上总排名第 8,美国新闻与世界报道说,这是美国连续第二年名列第 8.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国在教育上排名第 2,但在国际威力上仍被认为是全球第一大国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北欧国家获赞

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

北欧国家在整体排名中仍然保持着强势地位,前10 名中有 3 个是北欧国家,除了第一名瑞士外,还有瑞典和挪威。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在对妇女的态度、抚养孩子、绿色生活方面,瑞典是最佳国家。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对媒体和互联网不信任

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这一报告还发现,人们对新闻媒体和互联网的信任程度在下降。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

63% 的人认为,现在已经不再有客观的新闻来源,66% 的人认为,网上的新闻和内容正在分裂我们,而不是团结我们。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

77% 的受访者认为自己的网络隐私存在着风险。

另外,58% 的受访者表示,他们更信任私营公司而不是政府。

以下是2019年最佳国家报告的结果:

总排名前10名:

瑞士 日本 加拿大 德国 英国 瑞典 澳大利亚 美国 挪威 法国

生活质量前 3 名:

加拿大 瑞典 丹麦

Photo: Radio-Canada / Anne-Julie Têtu

最利于创业前 3名:

泰国 印度 中国

最有影响力前 3 名:

美国 俄罗斯 中国

妇女地位前 3 名:

瑞典 丹麦 加拿大

教育前 3 名:

英国 美国 加拿大

退休后舒适程度前 3 名:

新西兰 瑞士 澳大利亚

(RCI with U.S. News and World Report)

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载,需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada