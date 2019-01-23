被指控滥用公款的两名BC省议会资深官员。（CBC News）

两名BC省议会高官令人震惊的公款消费

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 23 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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2017年12月初，刚上任不久的BC省议会议长普莱克斯（Darryl Plecas）和省议会书记官詹姆斯（Craig James）及警卫官兰兹（Gary Lenz）一起去英国伦敦出差。那次旅行让他感觉很不舒服。商务舱，豪华酒店，膳食津贴，手表，巧克力，全部可以报销。詹姆斯和兰兹还去一家老字号裁缝店定做了西服，报销的时候写的是“部分制服”。

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那次出差是书记官詹姆斯一手安排的。他告诉普莱克斯，他们三人需要去伦敦会见一些官员，并定制议长礼帽。对议会事务运作还不熟悉的普莱克斯同意了。但是到了伦敦以后，他觉得那些“公务”实在是可有可无。

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BC省议会议长普莱克斯。他原是BC省自由党议员，出任议长后转为独立议员。（CP/Chad Hipolito）

这次伦敦之行是普莱克斯本周公布的一份报告的一小部分内容。这份70多页的报告讲述了自他上任后和詹姆斯及兰兹的接触，罗列了各种名目的报销。报告内容尚未经法庭证实。两人已经发表声明否认对他们的指控。

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普莱克斯去年1月第一次建议对他们进行调查。去年11月，两人被停职。目前加拿大皇家骑警和两名监察官正在继续进行调查。

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曾试图架空议长

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根据这份报告，詹姆斯曾告诉刚上任的普莱克斯，如果需要了解议会各部门的情况，只要直接问他就可以了，他会负责沟通。与此同时，他也设法让其他部门的负责人明白，有什么事找议长要通过他。

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报告还说，曾有几名前议会工作人员突然无缘无故地被辞退。普莱克斯认为这是为了在员工当中制造不安全感，让他们明白如果多嘴多舌或者失宠就可能饭碗不保。

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议会为什么要买台式电锯？

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BC省议会 (Mike McArthur/CBC)

BC省议会曾支付13200多加元购买台式电锯，拖车和其他工具。买台式电锯的理由是处理倒下的树木。普莱克斯在报告中写道，他无法理解这个理由。议会地盘上有树倒下的情况本来就罕有，就算发生这种情况而专门提供此类服务的公司无法处理，普通的锯子和斧子似乎也就够了。

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不过反正议会也从来没见过这些工具，它们都被直接送到詹姆斯家里去了。他和兰兹两人用台式电锯来锯他们的木柴。

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把上万元的酒拉回家

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报告说，詹姆斯曾让议会人员把价值大约1万加元的酒放进他的皮卡。这些酒据说是他组织的一次活动剩下的。那是在2013年。普莱克斯听说此事后，检查了2012-13年的酒类单据，发现议会在那个财政年度在酒精饮料上花了将近9000加元。但是无法查明这些单据是否和被詹姆斯拉回家的酒有关。

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普莱克斯在报告中回忆说，他搬进议长办公室的第一天吃了一惊，因为他发现办公室里有一个装满酒的柜子，其中有很贵的苏格兰威士忌。新助理告诉他可以随便喝。当天晚上，他在办公室外面又找到两个酒柜。

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报告中提到的其他款项还包括5000加元的网络杂志订阅，900多加元的电脑技术服务，出差时虚报的膳食津贴等等。最大的一笔数额是2012年詹姆斯领到的一笔将近25万8千加元的“退休津贴”。

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BC省议会财务混乱由来已久

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早在2007年，总审计长道尔（John Doyle）就已经在他的报告中指出BC省议会的财务账目混乱。五年后，他认为情况变得更糟。当时省议会的预算是每年6300万加元。现在是每年8000万加元。

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普莱克斯采取行动让詹姆斯和兰兹停职时，担任议长还不满一年半。两人在省议会经营多年。普莱克斯的行动引起了一些人的不解和指责。“廉洁BC”组织负责人特拉维斯（Dermod Travis）认为，许多人欠普莱克斯一个道歉。

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（RCI with CBC News,  Rhianna Schmunk， Joan Marshall，Karin Larsen)

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