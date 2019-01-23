委内瑞拉反对党领袖就任临时总统，获加美等国支持

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委内瑞拉反对党领袖胡安.瓜伊多（Juan Guaido）星期三宣布自己将担任临时总统，并举行宣誓就职仪式。他表示将在军队的支持下暂时执政并召集大选。

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加拿大和美国已经发表声明，承认瓜伊多为委内瑞拉临时总统。阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、危地马拉、巴拉圭和秘鲁等拉美国家也发表了同样的声明。但是墨西哥表示目前没有计划改变对委内瑞拉的政策，玻利维亚总统在推特上表达了对马杜罗的支持。

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与此同时，委内瑞拉各地街头的大规模示威仍在继续。示威者要求总统马杜罗（Nicolas Maduro）下台。据信已有4人在与警察的冲突中丧生。

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作为回应，马杜罗宣布和美国断绝外交关系，要求美国外交人员在72小时内离境。他宣称目前的危机是美国策划的一场把他赶下台的阴谋。委内瑞拉和美国虽然仍在对方的首都设有大使馆，但是自2010年起就已停止互派大使。

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委内瑞拉深陷经济危机，食品药品严重短缺，同时犯罪率飙升。过去几年来有三百多万委内瑞拉人离开家乡，涌入邻国避难谋生。

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（RCI with Thomson Reuters, CBC News）

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