法国希望能招收更多魁北克省的大学生

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加拿大魁北克省的省长弗朗索瓦·勒戈特 （François Legault）这个星期初对法国进行了访问，在访问期间，魁北克省与法国讨论了有关加强学术交流的问题，法国提出，希望能吸引更多魁北克省学生到法国上大学。

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加拿大广播公司的 Romain Schué 报道说，法国驻魁北克市的总领事劳伦斯·哈格纳尔 （ Laurence Haguenauer）说，我们在争取法国的著名大学里能有更多的魁北克学生，法国政府希望鼓励更多年轻的魁北克人 “越过” 大西洋，到法国就读。

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她告诉加拿大广播公司，法国和魁北克之间的交流非常重要，但目前的情况不平衡，我们希望增加在法国的魁北克学生人数。

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法国大学生vs 魁北克大学生

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(Charles Contant/CBC)

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加拿大广播公司报道说，每年有大约 12,000 名法国学生到魁北克省上学，其中近一半是在蒙特利尔大学（UDM）就读。

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与此同时，每年去法国学习的魁北克学生是1400人。

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魁北克省与法国之间有协议，魁北克省的学生在法国上大学有特殊待遇，学费跟法国人交的的相同。

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但是，这项协议并不覆盖法国的 “精英大学”（Les Grandes écoles），要进这些精英大学，费用不菲，比如，属于精英大学的 Mines ParisTech，来自欧盟（EU）以外的学生必须每年支付 5500 欧元，而欧盟国家发学生则是3500 欧元。

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法国方面同意，对外国学生来说，每年 5500 欧元是很贵的，法国政府正在敦促 “精英大学“ 给高水平的魁北克学生保留一些位置。

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那么，向魁北克学生敞开大门，法国希望得到什么呢？

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劳伦斯·哈格纳尔表示，对于法国这样的国家，培养外国学生，建立网络，这对国家的影响力总是会非常有益的，外国的学生在毕业后仍将与校友保持联系，这对促进两方未来的关系或贸易都会有好处。

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对于来自法国方面的上述提议，魁北克省是欢迎声一片。

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魁省反对党 – 自由党负责国际关系的发言人罗比塔伊（Paule Robitaille）说，我们都知道要进入法国的 “精英大学”是非常困难的，如果省政府可以通过谈判来增加魁北克学生入读的机率，这对双方来说都是非常好的事情。

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没讨论魁省的学费

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另外，在魁北克省长访问期间，法国并没有重新提出有关法国学生在魁北克省的学费问题。

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Photo: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

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法国和魁北克省早在1978 年就签署了一项协议，法国学生在魁北克省上大学，交的学费与魁北克省的学生一样，然而，2015 年，当时的自由党政府决定，把法国学生的学费翻三倍，现在，法国学生的学费跟加拿大其他省份学生在魁北克上学的学费一样。

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当时，这一决定一度引发了魁省自由党政府与时任法国政府之间的紧张关系。

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另外，法国还希望魁北克省更多承认法国的工程师、医生和兽医的文凭，使拥有法国文凭的这些专业人士能在魁北克省从业。

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根据法国政府的统计，目前大约有 15 万法国人在魁北克省定居。

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（RCI with Romain Schué / Radio Canada）

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