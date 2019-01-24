Photo: AFP / Ludovic Marin

法国希望能招收更多魁北克省的大学生

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期四 24 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大魁北克省的省长弗朗索瓦·勒戈特 （François Legault）这个星期初对法国进行了访问，在访问期间，魁北克省与法国讨论了有关加强学术交流的问题，法国提出，希望能吸引更多魁北克省学生到法国上大学。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司的 Romain Schué 报道说，法国驻魁北克市的总领事劳伦斯·哈格纳尔 （ Laurence Haguenauer）说，我们在争取法国的著名大学里能有更多的魁北克学生，法国政府希望鼓励更多年轻的魁北克人 “越过” 大西洋，到法国就读。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她告诉加拿大广播公司，法国和魁北克之间的交流非常重要，但目前的情况不平衡，我们希望增加在法国的魁北克学生人数。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法国大学生vs 魁北克大学生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

(Charles Contant/CBC)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，每年有大约 12,000 名法国学生到魁北克省上学，其中近一半是在蒙特利尔大学（UDM）就读。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

与此同时，每年去法国学习的魁北克学生是1400人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省与法国之间有协议，魁北克省的学生在法国上大学有特殊待遇，学费跟法国人交的的相同。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，这项协议并不覆盖法国的 “精英大学”（Les  Grandes écoles），要进这些精英大学，费用不菲，比如，属于精英大学的 Mines ParisTech，来自欧盟（EU）以外的学生必须每年支付 5500 欧元，而欧盟国家发学生则是3500 欧元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法国方面同意，对外国学生来说，每年 5500 欧元是很贵的，法国政府正在敦促 “精英大学“ 给高水平的魁北克学生保留一些位置。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

那么，向魁北克学生敞开大门，法国希望得到什么呢？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

劳伦斯·哈格纳尔表示，对于法国这样的国家，培养外国学生，建立网络，这对国家的影响力总是会非常有益的，外国的学生在毕业后仍将与校友保持联系，这对促进两方未来的关系或贸易都会有好处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于来自法国方面的上述提议，魁北克省是欢迎声一片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省反对党 – 自由党负责国际关系的发言人罗比塔伊（Paule Robitaille）说，我们都知道要进入法国的 “精英大学”是非常困难的，如果省政府可以通过谈判来增加魁北克学生入读的机率，这对双方来说都是非常好的事情。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

没讨论魁省的学费

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，在魁北克省长访问期间，法国并没有重新提出有关法国学生在魁北克省的学费问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

FranÃ§ois Legault parle dans un micro, devant un drapeau du QuÃ©bec.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

 Photo: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法国和魁北克省早在1978 年就签署了一项协议，法国学生在魁北克省上大学，交的学费与魁北克省的学生一样，然而，2015 年，当时的自由党政府决定，把法国学生的学费翻三倍，现在，法国学生的学费跟加拿大其他省份学生在魁北克上学的学费一样。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

当时，这一决定一度引发了魁省自由党政府与时任法国政府之间的紧张关系。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

另外，法国还希望魁北克省更多承认法国的工程师、医生和兽医的文凭，使拥有法国文凭的这些专业人士能在魁北克省从业。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

根据法国政府的统计，目前大约有 15 万法国人在魁北克省定居。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Romain Schué / Radio Canada）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Alimentation : la rhétorique anti-animalière divise

RCI | English

Romance scams increasingly bilking seniors

RCI | Español

Plan de Canadá para atraer inmigrantes a zonas remotas del país

خوان غوايدو، رئيس فنزويلا بالوكالة المعترف به من طرف كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى - Radio Canadaالعربية | RCI

كندا تعترف بـخوان غوايدو رئيسًا بالوكالة في فنزويلا

Radio-Canada.ca CBC.ca
18 000 dossiers d’immigration non traités : un casse-tête pour le plan LegaultLes médias appellent Ottawa à taxer les géants du web pour la survie de la cultureÉtats-Unis : deux projets de loi rejetés au Sénat, la paralysie se prolonge« Un temps d'arrêt » recommandé pour RoyalmountL'usine Dare à Saint-Lambert fermera ses portes en 2020Venezuela : une présidence à deux têtes qui divise la communauté internationaleLe mafieux Tony Magi abattu dans Notre-Dame-de-GrâceLa Garde côtière ouvre une voie à travers les glaces du Saint-LaurentMichael Cohen convoqué pour un second témoignage au Congrès américain12 passagers d’Air Transat victimes d’un malaise à Québec
Playing for the planet: How scientists use gaming to talk about climate changeChina envoy McCallum walks back comments on Meng Wanzhou caseDuelling bills to end U.S. government shutdown both fail in the senateScotland's former first minister charged with attempted rape, latest in surge of #MeToo developmentsOttawa taps Nokia for 5G research funds as Canadian scrutiny of Huawei continuesMontreal real estate developer with Mafia ties shot deadSeveral passengers fall ill on plane at Quebec City airportBorder Services vague on why passengers stranded in Goose Bay for 16 hours were kept on planeBrexit negotiations are a 'disgrace,' Airbus CEO says, describing leaving EU without a deal as 'madness'Hussen unveils plan to attract, retain skilled immigrants in rural and remote regions