孕妇吸大麻可能导致孩子智商低下

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加拿大不列颠哥伦比亚大学 UBC 研究人员的一份新报告发现，有多达三分之一的孕妇认为在怀孕期间摄入大麻是安全的。

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这项研究发表在 “预防医学”（Preventive Medicine）杂志上，研究人员对美国6项相关研究的数据进行了分析，发现由于缺乏来自卫生机构的信息，一些女性以为怀孕时用大麻是安全的。

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上述研究的主要作者 Hamideh Bayrampour 是 UBC 家庭系的助理教授，她说，在一项研究中，当被问及大麻在怀孕期间是否对婴儿有害时，30% 的孕妇回答 “无害”。

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在被要求识别怀孕期间最有可能伤害婴儿的物质时，70% 的孕妇选择酒精，16% 选择烟草，而只有 2% 选择了大麻。

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她说，对于医生和护士来说，向孕妇普及有关大麻危害的知识尤为重要。

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(Justin Sullivan/Getty)

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大麻可能导致智商低下

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去年 10 月，加拿大妇产科学会（SOGC）警告怀孕和在进行母乳喂养的妇女，大麻合法化并不意味着大麻就是安全的。

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该学会称，大麻的主要精神活性成分THC 能通过胎盘进入胎儿体内，并可以留存在母乳中。

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妇产科学会说大麻对孕妇的潜在危害包括：

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早产

新生儿体重低

降低新生儿的智商

孩子在童年期有多动症。

(RCI with CBC )

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