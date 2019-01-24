加驻华大使引渡案看好孟晚舟是否越界？

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加拿大驻中国大使麦家廉星期二在多伦多郊区发表的华为公司财务总监孟晚舟在加拿大法庭打引渡案官司胜算很大的讲话在加拿大政界引起不少负面评论。

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这些负面评论主要集中在三个方面。

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首先是麦家廉说孟晚舟很有希望获得引渡案法庭胜利的讲话不但违反加拿大政府官员不得对待审的司法案例发表评论的规则，而且给特鲁多政府在孟晚舟被捕近两个月以来一直坚持的此事没有来自加拿大政府任何政治干预的说法画上了问号。

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加拿大前驻华大使马大维David Mulroney认为，在发生孟晚舟事件后，作为现任驻华大使的麦家廉似乎应该在言行上更加小心，不给人留下孟晚舟引渡案受到政治因素左右的印象。

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加拿大官方反对党保守党领袖谢尔发推特说，如果他是总理，他会立即解除麦家廉驻华大使的职务。

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第二个问题是麦家廉发表上述言论是否受到自由党政府总理特鲁多的授权或是默许。当被问到这个问题时特鲁多顾左右而言他。

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第三个问题是，麦家廉在华人聚集的多伦多郊区Markham举行的上述记者招待会为什么只邀请新华社、中央电视台等中国大陆官方媒体和加拿大华人媒体的记者到场，而没有通知加拿大主流媒体参加。

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