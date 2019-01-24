魁北克清真寺邀请非穆斯林进去参观

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由加拿大穆斯林社团、天主教社团和犹太教社团在1月25日到31日期间联合组织的“了解穆斯林”活动中，非穆斯林被邀请进入魁北克清真寺参观。

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选择在一月底举行“了解穆斯林”周的活动，部分原因是因为两年前魁北克市发生在清真寺枪杀打死6位穆斯林男子的惨案。

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这个为期一周的活动不是为了让非穆斯林了解伊斯兰教，而是为了促进非穆斯林群体与穆斯林社团之间的人际交流，以减少由于互相不了解而产生的偏见。

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有的清真寺会举行由穆斯林社团赞助的安息日素食晚餐活动。

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蒙特利尔市的康克迪亚大学和麦吉尔大学将放映与穆斯林题材有关的影片。

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穆斯林女性Samaa Elibyari 说她四十多年前移民来到加拿大魁北克省时，许多人对她表示欢迎、对她信仰的伊斯兰教感到好奇；但911美国受到恐怖袭击之后事情开始改变，她发现许多魁北克人对穆斯林感到害怕，这种情况在近年来尤为明显。

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RCI with Brian Lapuz · CBC News

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