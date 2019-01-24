到底是否有必要在自来水里添加氟化物？加拿大城市意见不一

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安大略省温莎市政府在2013年决定停止在自来水里添加氟化物。但是上个月，市议会投票通过了重新开始对自来水进行氟化处理的决议。市长迪尔肯斯（Drew Dilkens）本人是反对的，但也只能少数服从多数。

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温莎市围绕自来水氟化处理产生的分歧和政策反复在不止一个加拿大城市里发生过。水处理属于市级政府的权限范围。但是迪尔肯斯认为，是否在自来水里加氟化物的决定不应该由他这样的没有相关专业知识的市政官员来做。他在接受CBC采访时说，如果自来水里加了这种东西确实对健康有好处，那就应该由省级卫生部门在全省推广，或者由联邦政府在加拿大全国推广。

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氟化物有预防龋齿的作用。世界卫生组织和加美卫生部门都建议采取在自来水里加氟防龋的措施。美国疾病防控中心甚至把自来水氟化处理导致龋齿减少列为二十世纪的十大公共卫生成就之一。加拿大药物与卫生技术研究所去年在查阅了大量研究报告后所做的评估也认为，自来水氟化处理有助于减少儿童和成年人的龋齿。

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加拿大从1945年开始就有城市实行这项措施，但是围绕氟化物的争议从未停止过。反对者一方面是从减少市政开支考虑，另一方面是听见“化学物质”就觉得可疑，担心它对身体有未知的害处。

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阿尔伯塔省卡尔加里市停止自来水氟化处理后，据信每年可节省75万加元。

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统计数据显示，2007年有45%的加拿大人使用氟化自来水。但是随着一些市政当局叫停这项措施，目前这个比例下降到三分之一左右。

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温莎市民卡利托（Yemmi Calito）是四个孩子的母亲。她说，老大和老二在有氟化自来水的时期长大，他们的牙齿很好。但是两个小的都有严重的蛀牙。三岁小儿子的牙齿状况尤其糟糕，一个月前为了补牙甚至做了一个需要全身麻醉的手术。而四个孩子的成长环境和刷牙习惯都是一样的。

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他们的牙医梅里亚诺（Alexandria Meriano）说，停止自来水氟化处理前后的患者状况确实不一样。现在她的小患者更早有龋齿，而且数量和严重程度都超过以往。

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麦吉尔大学化学系教授施瓦茨（Joe Schwarcz）说，自来水氟化处理对于不能定期看牙的低收入家庭的孩子尤其有帮助。但他也认为，无论拿出多少科学根据，对自来水氟化处理的争议还是会继续下去。因为总是有人坚信这种人为的干预会对他们造成伤害。

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（RCI with CBC News, Vik Adhopia）

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