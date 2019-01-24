曾导致饥饿和死亡：加拿大政府为70年前强迫搬迁因纽特人做出道歉和赔偿

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加拿大联邦原住民关系部长贝奈特（Carolyn Bennett）本周向21名因纽特人和他们的家庭做出正式道歉。上个世纪五十年代，加拿大政府把居住在努纳武特地区西南部的因纽特艾荷亚缪特部族强行迁到其他地区。贝奈特说，强行搬迁措施来自“殖民者心态”，给因纽特人造成了羞辱，饥饿和死亡。

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她也为让受害人等了这么多年而道歉。他们第一次向法庭提起诉讼要求道歉和赔偿时，亲身经历搬迁的人当中还有27人在世，现在只剩下了21人。他们每人将获得10万加元的赔偿。已故被搬迁者的164名后人将每人获得3000加元的赔偿。

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1950年，大约80个因纽特家庭被从努纳武特西南部迁到一百公里以外的一个湖心岛上。事先没有人征求过他们的意见。他们在几个小时内被送上飞机，基本工具，帐篷甚至狗都没能带走。有些人因生病和冻饿而死。

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由于没有足够的食物过冬，他们在当年秋季离开，长途跋涉回到原来的定居点。同样的强行搬迁后来又发生过至少三次。一位幸存者回忆说，那是他一辈子里最伤心的日子。“我们什么都没有，连一个杯子和一把刀都没有，没有斧子，没有工具。”有七个因纽特人在第二次搬迁后死亡，其中有两人死于凶杀。

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2016年，加拿大政府也曾为强行搬迁萨伊西丹奈族印第安人做出道歉：

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（RCI with CBC News, Alex Brockman）

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