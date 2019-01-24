为乡镇和偏远地区吸引和留住移民：加拿大移民部长宣布试点项目

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加拿大政府开始实行一个新的试点项目，目的是为乡镇地区和北方偏远地区吸引和留住有专长的移民。加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）星期四（1月24日）在安大略省萨德伯雷市宣布了这个消息。

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联邦政府将直接和需要新移民的市镇以及为新移民提供帮助的团体合作，接受大约三千名新移民以及他们的家人。胡森说，地方政府和各种团体将帮助他们尽快融入当地生活，例如孩子入学和配偶工作，以此鼓励他们在当地真正安家。

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试点项目首先在安大略省，加拿大西部省份和三个北方地区进行。感兴趣的城镇社区可以在3月1日以前提出申请，申请获批的地方今年夏天开始根据本地劳动力需要物色人选。

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加拿大78%的新移民定居在多伦多、蒙特利尔和温哥华等大城市，而小城市和农村地区的劳动力短缺最严重。东部大西洋省份已经从2017年起开始实行同类项目。

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（RCI with CBC News,Kathleen Harris）

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