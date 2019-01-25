网络广播 2019 Jan 25-26-27

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期五 25 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca，我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在每星期五北美东部时间上午10点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 引渡案：孟晚舟是否真有胜算？

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Darryl Dyck / Canadian Press

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）对中国大陆官方媒体和加拿大中文媒体的记者表示，中国华为公司财务总监孟晚舟争取不被引渡到美国有相当的胜算之后，加拿大一些司法专家认为麦家廉的说法有一定道理、但并不全面。方华报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 有错认错，别扯文化：前加拿大新民主党议员邹至蕙谈王小宝因朋友圈争议退选

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CP/Jonathan Hayward）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

大温本那比南区的前自由党候选人王小宝因一条朋友圈引起的争议不得不退出联邦补选。她在退选第二天的新闻发布会上为自己辩解说，她称自己是“唯一华裔参选人”，称对手是“印裔辛格”，只是讲述一个事实，这并不是一个关于种族的声明。她认为自己的话被错误解读了，并称在介绍自己或别人时加上族裔是华人的传统和中文习惯。但同为华裔的前新民主党议员邹至蕙却不同意这个说法。她在接受CBC采访时说，你呼吁选民把票投给你，不是因为你关注的议题，你坚持的价值观或者你打算和选民一道做成什么事，而是告诉他们 “给我投票因为我是中国人”，这是在分化选民，这种竞选方式不应该在我们的政治生活中出现。吴薇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

3          儿童节目播客者Pinna即将离开孵化器，它想成为孩子们播客界的Netflix

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Pinna是一家以儿童为目标的音频Podcast公司。他们希望以适合儿童的音频内容来减少屏幕时间。提供播客节目、音乐以及有声儿童书籍。其播客服务收费是每月7.99美元(或每年79.99美元)，但人们会为付费播客买单吗？沈二报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 保守党与自由党在移民问题上捉对厮杀

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大2019年大选的帷幕还没有拉开，主要反对党保守党和执政党自由党已经在难民和移民问题上唇枪舌剑地互相争斗起来。最新的回合是特鲁多政府移民和难民事务部长胡森Ahmed Hussen抨击保守党没有全面可行的移民和难民计划，只会泛泛地谈论要用把加美边界军事化的办法对付非常规渠道难民申请者，恨不得每一百米就布置一个警察或者是边境安全局的执法人员，这是半生不熟、无法落实的空谈。方华报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 两名BC省议会高官令人震惊的公款消费

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年12月初，刚上任不久的BC省议会议长普莱克斯（Darryl Plecas）和省议会书记官詹姆斯（Craig James）及警卫官兰兹（Gary Lenz）一起去英国伦敦出差。那次旅行让普莱克斯感觉很不舒服。商务舱，豪华酒店，膳食津贴，手表，巧克力，全部可以报销。詹姆斯和兰兹还去一家老字号裁缝店定做了西服，报销的时候写的是“部分制服”。那次出差是书记官詹姆斯一手安排的。他告诉普莱克斯，他们三人需要去伦敦会见一些官员，并定制议长礼帽。对议会事务运作还不熟悉的普莱克斯同意了。但是到了伦敦以后，他觉得那些 “公务”实在是可有可无。吴薇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议,  您周末愉快！

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
收听

一周图片报道

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Un centre de recherche pour améliorer la conduite des véhicules de plus en plus sophistiqués

RCI | English

Canadian police charge youth with terror-related offence

RCI | Español

Canadá en las Américas Café del 25, 26 y 27 de enero de 2019

أسرة القسم العربي في برنامج بلا حود وضيف البرنامج المهندس الأستاذ ايهاب لطيّف/RCIالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 27-01-2019