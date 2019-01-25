网络广播 2019 Jan 25-26-27

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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引渡案：孟晚舟是否真有胜算？

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Darryl Dyck / Canadian Press

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在加拿大驻中国大使麦家廉（John McCallum）对中国大陆官方媒体和加拿大中文媒体的记者表示，中国华为公司财务总监孟晚舟争取不被引渡到美国有相当的胜算之后，加拿大一些司法专家认为麦家廉的说法有一定道理、但并不全面。方华报道。

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有错认错，别扯文化：前加拿大新民主党议员邹至蕙谈王小宝因朋友圈争议退选

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（CP/Jonathan Hayward）

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大温本那比南区的前自由党候选人王小宝因一条朋友圈引起的争议不得不退出联邦补选。她在退选第二天的新闻发布会上为自己辩解说，她称自己是“唯一华裔参选人”，称对手是“印裔辛格”，只是讲述一个事实，这并不是一个关于种族的声明。她认为自己的话被错误解读了，并称在介绍自己或别人时加上族裔是华人的传统和中文习惯。但同为华裔的前新民主党议员邹至蕙却不同意这个说法。她在接受CBC采访时说，你呼吁选民把票投给你，不是因为你关注的议题，你坚持的价值观或者你打算和选民一道做成什么事，而是告诉他们 “给我投票因为我是中国人”，这是在分化选民，这种竞选方式不应该在我们的政治生活中出现。吴薇报道。

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3 儿童节目播客者Pinna即将离开孵化器，它想成为孩子们播客界的Netflix

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Pinna是一家以儿童为目标的音频Podcast公司。他们希望以适合儿童的音频内容来减少屏幕时间。提供播客节目、音乐以及有声儿童书籍。其播客服务收费是每月7.99美元(或每年79.99美元)，但人们会为付费播客买单吗？沈二报道

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保守党与自由党在移民问题上捉对厮杀

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CBC

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加拿大2019年大选的帷幕还没有拉开，主要反对党保守党和执政党自由党已经在难民和移民问题上唇枪舌剑地互相争斗起来。最新的回合是特鲁多政府移民和难民事务部长胡森Ahmed Hussen抨击保守党没有全面可行的移民和难民计划，只会泛泛地谈论要用把加美边界军事化的办法对付非常规渠道难民申请者，恨不得每一百米就布置一个警察或者是边境安全局的执法人员，这是半生不熟、无法落实的空谈。方华报道。

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两名BC省议会高官令人震惊的公款消费

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CBC News

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2017年12月初，刚上任不久的BC省议会议长普莱克斯（Darryl Plecas）和省议会书记官詹姆斯（Craig James）及警卫官兰兹（Gary Lenz）一起去英国伦敦出差。那次旅行让普莱克斯感觉很不舒服。商务舱，豪华酒店，膳食津贴，手表，巧克力，全部可以报销。詹姆斯和兰兹还去一家老字号裁缝店定做了西服，报销的时候写的是“部分制服”。那次出差是书记官詹姆斯一手安排的。他告诉普莱克斯，他们三人需要去伦敦会见一些官员，并定制议长礼帽。对议会事务运作还不熟悉的普莱克斯同意了。但是到了伦敦以后，他觉得那些 “公务”实在是可有可无。吴薇报道。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里。

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谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议, 您周末愉快！

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一周图片报道

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