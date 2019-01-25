警方在金斯顿逮捕两名危害国家安全嫌疑人

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加拿大警方星期四在安大略省金斯顿市搜查了两座住宅、并逮捕了两人，其中一人是未成年人。

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警方没有对媒体透露细节，只是证实这是加拿大皇家骑警与安大略省金斯顿市警察和美国联邦调查局FBI长达几个月监控调查的结果，被拘捕的两人涉嫌恐怖活动、危害国家安全。

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有报道说，警方在调查行动中动用了Pilatus PC-12飞机从空中监控。

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加拿大联邦政府公共安全事务部长Ralph Goodale发表声明说，警方在金斯顿的行动依据的是可靠的情报，是为了确保公共安全；加拿大联邦政府在监控各种会危害国家安全的潜在威胁，并有相应的手段加以对付。

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Goodale证实，警方在金斯顿进行的调查和逮捕行动不会改变加拿大的恐袭威胁等级，仍然维持在2014年以来的中级水平。

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RCI with Chris Hall, Philip Ling · CBC News

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