蒙特利尔涉黑房地产开发商被射杀

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加拿大蒙特利尔市一位与黑社会有联系的房地产开发商星期四大白天在NDG区一个正在施工的大楼工地被人开枪打成重伤，在被急救车送到医院后不久死亡。

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警方虽然还没有正式公布死者的身份，但来自多个渠道的消息显示，被击毙的是五十多岁的房地产开发商Tony Magi。

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Tony Magi在蒙特利尔有名气除了是因为他与黑社会关系密切之外，还因为他常常成为涉黑事件的主角。2005年他被劫持为人质；人质事件解决后他在当年宣布破产；2008年他驾车时被枪击受伤，当时他的多功能越野车车身上有不少弹孔。

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