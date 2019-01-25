加拿大驻华大使为挺孟晚舟言论道歉

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加拿大驻中国大使麦家廉对中国大陆官方媒体和加拿大中文媒体记者发表孟晚舟在引渡法庭胜算很大的讲话在加拿大政界引起不小负面反响，官方反对党保守党要求自由党政府总理特鲁多撤换这位驻华大使。

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特鲁多

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加拿大自由党联邦政府总理特鲁多虽然没有为麦家廉挺孟晚舟的言论辩护，但表示在目前加中关系紧张、需要让被中国监禁的加拿大公民尽快回国的情况下更换驻华大使不明智。

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麦家廉

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在这种情况下，处在风口浪尖上的加拿大驻中国大使麦家廉星期四发表书面声明，表示后悔对中文媒体记者讲有关孟晚舟引渡案的评论，说当时讲错了话，他的言论造成了混乱、也没有准确反映他在该问题上的立场。

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麦家廉还在声明中强调说，加拿大政府在孟晚舟问题上的立场一贯很明确，这是没有、也不受政治干扰的司法程序。

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但加拿大关注中国事务的专家们认为，加拿大驻华大使麦家廉在多伦多郊区Markham对中国官方中文媒体和加拿大中文媒体记者讲述孟晚舟有三大论据可以说服法庭作出拒绝把孟晚舟引渡给美国的决定，这种言论不但等于是打脸特鲁多政府不政治干涉孟晚舟事件的说法、违反了加拿大政府官员不对待审法庭案例发表评论的规则、而且与麦家廉作为加拿大驻中国大使的身份很不相符。

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谢尔

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加拿大联邦议会官方反对党保守党领袖谢尔星期三在回答加拿大广播公司主持人的问题时表示，如果他是加拿大总理，他会立即解除麦家廉加拿大驻华大使的职务。

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加拿大前驻中国大使马大维在接受加拿大广播公司采访时表示，在麦家廉公开道歉并收回其错误讲话前，加拿大总理特鲁多应该亲自、明确地拒绝麦家廉对中文媒体有关孟晚舟引渡案的讲话，向中国和美国再次明确加拿大在孟晚舟引渡问题上的立场。

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马大维

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马大维说他虽然可以理解特鲁多不愿意现在更换驻华大使的理由，但特鲁多必须出面澄清麦家廉讲话已经引起的混乱，并开始积极考虑新驻华大使的人选、在春末或夏初时换人。

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麦家廉星期二（1月22日）在安大略省马卡姆市接受中文媒体采访时说，孟晚舟的律师团队可以在法庭举行引渡听证时举出三方面的论据来反对引渡。一是美国总统特朗普说他会为美国利益而亲自介入孟晚舟案的言论违反了加美引渡条约中引渡不能被用于政治目的的原则；第二是此案的治外法权因素；第三是此案涉及对伊朗的制裁，而加拿大没有签署相关法案。

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RCI with Peter Zimonjic · CBC News

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