太阳杂技团取消在今年央视春晚上的表演

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太阳杂技团原定参加今年2月4日的央视春晚。但这个计划现在被取消。据Radio-Canada报道，实际上取消表演的决定在12月10日就已经做出，只是媒体刚刚才得知这个消息。

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太阳杂技团的公关部负责人拉加塞（Marie-Hélène Lagacé）说，取消表演的决定是杂技团自己做出的。原因是他们的律师和春晚节目组在演出合同的某些条款上经数月谈判仍不能达成一致，导致准备节目的时间不足。

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她解释说，推出一个新节目的过程长而复杂。合同定不下来创作就不能开始。有了脚本后还要找作曲家和导演，物色演员。办理签证和工作许可也需要时间。

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拉加塞表示太阳杂技团取消春晚表演和孟晚舟引渡案没有关系。但同时她也承认，这段时间在中国的加拿大公司日子不好过。自12月以来，大家都在担心。她希望目前的加中关系紧张不会影响到太阳杂技团今年夏天在中国的演出。

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央视春晚并不是孟晚舟案以来太阳杂技团第一次取消表演。该团原定在12月17日举行的加中旅游年结束庆典上表演，但庆典被推迟举行，加拿大旅游部长若里（Melanie Joly）取消访华。已经抵达中国的杂技团演职员因此被召回加拿大。

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太阳杂技团最早由几个热爱杂技的魁北克年轻人创办，逐渐发展成世界顶级演出团体。现在它的总部仍然设在蒙特利尔，但是大部分股权已经出售。目前美国投资公司TPG拥有60%的股份，中国复星国际持股20%，太阳杂技团创办人Guy Laliberté和魁北克省储蓄投资集团各持股10%。

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（RCI with Radio-Canada, Thomas Gerbet）

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