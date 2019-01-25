如何改进（增收）温哥华市空屋税？市长提交动议

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温哥华市长斯图尔特（Kennedy Stewart）提交了一份动议，建议市议会制定一个评估空屋税并改善其公正性和有效性的规划。动议说，增加空屋税的设想在市政选举期间获得了支持。这个规划因此应该包括对涨空屋税的潜在影响的研究，并制定获取相关信息的时间表。

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目前的温哥华市空屋税率是房产估价的1%。斯图尔特是空屋税的坚定支持者，他去年竞选市长时提出的口号之一就是把空屋税提高两倍，达到3%。

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加拿大房贷管理部门的统计数据显示，温哥华市在征收空屋税后，房屋空置率的上升幅度和没有征收空屋税的低陆地区其他城市相差无几。斯图尔特认为，如果现行税率没有起到足够的刺激作用，那就应该考虑提高税率。

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温哥华市自2017年7月1日开始对主要住所以外的空置房产和出租不满半年的房产征收空屋税。今年的空屋税报税截止日期是2月4日。

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（RCI with CBC News）

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