加拿大政府向诺基亚提供4千万加元资金用于5G无线技术研究

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加拿大联邦政府将向芬兰电信巨头诺基亚的加拿大分公司提供4千万加元资金，用于在加拿大进行关于5G网络技术的研究。加拿大革新、科技与经济发展部长贝恩斯（Navdeep Bains）星期四（1月24日）在达沃斯论坛与诺基亚就此达成协议。

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加拿大诺基亚有两千多名员工和2亿1400万加元的项目。获得加拿大政府的资助后，该公司还将招聘237人。

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诺基亚和华为、爱立信是加拿大5G网络建设的主要竞争者。诺基亚在5G无线技术之外，也在研发保护网络安全的工具。

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加拿大政府目前正在对华为进行安全评估。来自政府内部的消息来源说，这项评估不会在短期内完成。

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中国驻加拿大大使卢沙野上个星期表示，如果加拿大政府禁止华为参与加拿大5G网络建设，“我相信肯定会有后果。”他敦促加拿大政府在这个问题上做出明智的抉择。

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与贝恩斯共同负责5G安全评估的加拿大公共安全部长古德尔（Ralph Goodale）在回答记者问题时表示，加拿大将做应该做的分析，然后做出符合加拿大国家利益的决定。

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投资西门子与加东的合作项目

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加拿大政府还将向一个西门子加拿大分公司与加东的合作项目投资3570万加元。加拿大西门子和新斯科舍及新不伦瑞克两省的电力局合作开发智能电网技术，项目投资总额为9270万加元。

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向诺基亚提供的研究资金和对加拿大西门子项目的投资都来自加拿大联邦战略革新基金。

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（RCI with CP，Andy Blatchford）

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