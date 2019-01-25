案发十九年后，两名被指控雇凶杀人的印度移民终于被加拿大引渡

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本星期三（1月23日），在25岁的BC省印度裔女子嘉西（Jaswinder Sidhu，亦称Jassi Sidhu）遇害19年后，她的母亲和舅父终于被送上飞往印度的飞机。他们被印度警方指控雇凶杀害嘉西，只因她不顾他们反对和自己所爱的人结了婚。

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嘉西1994年从加拿大回印度探亲时和一个姓西德胡（Sukwinder Sidhu）的开机动三轮车的年轻人相爱。两人1999年在印度秘密结婚。她回到大温后，遭到家人的恐吓殴打。在印度的西德胡也被人掳走毒打。但是两人仍然不愿分开。

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2000年5月，嘉西飞回印度与丈夫相会。当年6月，两人在旁遮普邦的一条路上遭到一群持械男子袭击。嘉西的尸体几天后在一条河沟里被找到，她的喉管被割断。西德胡遭到毒打，但活了下来。

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印度警方指控嘉西的母亲Malkit Sidhu和舅父 Surjit Badesha雇凶杀人，要求加拿大政府把他们引渡回印度接受审判。他们在2012年被拘留。BC省高等法院在2014年裁定支持引渡。他们提出了上诉。

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2017年，时任司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）批准引渡令。在他们已经被送上飞机后，他们的律师在最后一分钟申请到了司法复审，理由是司法部长批准引渡时没有考虑关于印度监狱状况的新证据。

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去年12月11日，BC省上诉法院驳回了让他们留在加拿大的要求。判决书说，司法部长的做法确实属于程序滥用。但是鉴于他们被指控的罪名的严重性，这并不能构成引渡的阻碍。

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自2002年起就负责此案的印度警官拉伊（Amardeep Singh Rai）说，引渡他们花了将近17年。他希望对这起案子能向海外印度侨民传递一个信息，杀害自己的女儿不是印度文化，犯罪的人必将受到法律惩处。

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两人已在星期五到达印度并第一次出庭。

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（RCI with CBC News, Michelle Ghoussoub， Jason Proctor）

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CBC关于此案的深度报道（2012年）：

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