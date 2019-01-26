数字化时代管理学院也要与时俱进

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过去半个世纪红红火火发展的管理学院教育项目在数字化时代也面临着与时俱进、自身改革的局面。

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要与时俱进

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虽然加拿大管理学院仍然在教授传统的会计学、市场学、管理学等专业课程，但教学的重点已经在转向重视开发培养学生的软技能，包括创造性和敏捷应变的能力。这是因为就业市场在呼唤那些能够对快速变化的技术、经营环境、社会趋势做出灵活反应的管理人才，而不是那些只会局限在自己熟悉的专业领域里管理日常事务的经理人员。

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加拿大不列颠哥伦比亚大学UBC管理学院副院长Darren Dahl指出，大学教育的目的是培养学生批判性思维的能力和应对周围环境变化的能力；过去那种管理学院学生毕业后前往大公司企业做办公室白领工作的模式已不再适用，这给管理学院带来了必须改革教学模式的紧迫压力。

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软技能

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UBC大学管理学院工商管理硕士MBA项目现在的一项主课是创造能力课，这个课不是要学生们练习如何写新产品研发和推销文案，而是基本创造力的演练。有一种说法是，人与生俱来的创造力在五岁、六岁时达到高峰，然后就开始走下坡路，但创造力就像肌肉一样可以通过不断使用和锻炼加以强化。

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UBC大学商学院的教学改革措施包括减少课堂教学时数增加创业演练项目、增加与工程系学生一起做产品设计和市场推销的项目，目的就是演练学生自己动手的实际工作能力。

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加拿大另一知名的大学商学院西安大略大学管理学院则改革了本科学生每个学期上固定课程的模式，从三年级开始让学生们每天在规定时间来学校，但事前却不知道自己当天要学什么、做什么项目，以演练学生们的应变能力。

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为了了解就业市场需要什么样的管理人才，加拿大西安大略大学管理学院最近对世界上250位知名的政府、公司企业、非政府组织的领导人物进行了采访，得出的结论是在目前变化迅速的数字时代，现实世界需要的管理人才虽然要有自己专业领域的过硬技能，但更需要具有创造性思维、敏捷应变能力、团队精神和沟通能力这样的软技能；因为正是这种善于应变的软技能才是公司企业最需要的生存技能。

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创业能力

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现实世界对管理学院毕业生的要求在变化，管理学院学生自己对接受管理学院教育的预期也在变化。

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与十几年前、几十年前的管理学院学生相比，现在的管理学院学生中有更多的人想的是如何自己创业、如何去非盈利、非政府组织工作以给世界留下积极的影响，而不是如何去大公司从事白领工作。

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加拿大西安大略大学管理学院代理院长Mark Vandenbosch指出，他们的学生在毕业时有很大的比例已经是商海中的弄潮儿、自己创业了。

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不过更典型的途径是学生毕业后先去公司企业工作几年、积累了一定的实战经验后再返回校园参加创业培训项目，然后自己创业。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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