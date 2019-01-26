人们会为付费播客买单吗？
Pinna平台有1000多集音频节目和播客、有声读物和歌曲，并与其他儿童节目品牌如shows、Hights和美国公共广播合作。这个平台目前已经有了几个获奖播客，包括与Gen Z Media合作的获奖播客《火星帕特尔的不明失踪》。其播客服务目前收费是每月7.99美元(或每年79.99美元)。
Pinna应用现在可以在应用商店买到，计划很快推出Android版本。
Panoply首席内容官安迪·鲍尔斯说:“我们一直在等待，直到我们有了一个商业模式真正有意义的项目。” 他反思了长期以来对付费播客的兴趣。他认为 “就像Netflix一样，付费平台关键是提供其他地方找不到的东西。”
“就像Netflix一样，付费平台关键是提供其他地方找不到的东西。” - Panoply首席内容官安迪·鲍尔斯
图片来源：pinna.fm
不是第一个儿童播客尝试
在Pinna之前，Leela和Children Leade等应用程序和平台已经尝试过挖掘儿童这一不断增长的媒体受众群体。他们都致力于使搜索和发现过程比iTunes更安全、更适合年龄，同时最大限度地减少广告。
当Pinna第一次推出时，主持Hot Pod 的播客分析家Nicholas Quah 认为该产品是“第一次真正有趣的尝试，让人们开始认真考虑为播客付费的问题。”
“一本15分钟的儿童读物的价格被做得和一部14小时的科幻史诗一样贵...儿童有声读物被严重高估了。" - 一位热心用户在给Pinna的email中写道
儿童有声读物有市场
大卫·马克维茨是一名热播播客的读者和有声读物制作老手，他提出了一个理论:“有声读物是赋予听觉价值的作品”。
一位热心用户在给Pinna的email中写道。“在孩子们的有声读物方面从来没有哪家做得很好过，尽管它们在图书馆里发展得很好。父母们热爱有声读物。但问题是一本15分钟的儿童读物的价格被做得和一部14小时的科幻史诗一样贵。所以在那个市场里，儿童有声读物被严重高估了。"
也正是由于儿童音频在努力减少儿童屏幕时间的父母中的需求确实存在。儿童有声读物又有被高估的价格和不方便地获取方式的问题。这一切使像Pinna这样的儿童音频播客平台能够在收费这个敏感问题上放手一试。
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