儿童有声读物有市场

大卫·马克维茨是一名热播播客的读者和有声读物制作老手，他提出了一个理论:“有声读物是赋予听觉价值的作品”。

一位热心用户在给Pinna的email中写道。“在孩子们的有声读物方面从来没有哪家做得很好过，尽管它们在图书馆里发展得很好。父母们热爱有声读物。但问题是一本15分钟的儿童读物的价格被做得和一部14小时的科幻史诗一样贵。所以在那个市场里，儿童有声读物被严重高估了。"

也正是由于儿童音频在努力减少儿童屏幕时间的父母中的需求确实存在。儿童有声读物又有被高估的价格和不方便地获取方式的问题。这一切使像Pinna这样的儿童音频播客平台能够在收费这个敏感问题上放手一试。