寿命延长退休年龄却不变：大多数婴儿潮一代希望半退休

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一项新的调查显示，如果雇主允许的话，大多数婴儿潮一代人会选择工作更多的年头。

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这项网上调查询问了 500 名 54岁- 72 岁之间的加拿大人，调查显示，人数众多的婴儿潮一代人，绝大多数人希望渐进式地停止工作，但问题是大多数工作场所都没有这种选择。

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60% 愿意缩短工作时间并减少福利

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上述调查发现，在婴儿潮一代受访者中，76% 表示，如果可以，他们愿意半退休，有更灵活的工作时间， 可以减少福利。

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调查还发现，56% 的受访者表示，希望自己从全职工作过渡到咨询式角色。

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另外，在接受调查的婴儿潮一代中，仅 30% 的人说，自己的雇主提供某种形式的半退休选择。

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半退休选择受欢迎

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Teresa Pitman (Alison Lee photo)

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特蕾莎·皮特曼 （Teresa Pitman）是滑铁卢地区家庭和儿童服务部的全职协调员，她说，希望到退休的时候，自己能有半退休的选择。

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皮特曼表示，我希望能继续兼职工作，我很喜欢这个工作，喜欢我的同事，但希望能有更灵活的时间安排。

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她说，如果有灵活的工作时间，天气恶劣的时候，她就不必象现在这样，顶着暴风雪开车去上班了。

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缓解劳动力短缺

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半退休可以缓解劳动力短缺，但加拿大的大多数雇主都不提供这种选择

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加拿大的失业率达到历史新低，而当婴儿潮一代人完全告别职场时，劳动力的短缺将达到前所未有的水平，就业专家们说，允许雇员半退休是有助于解决这一危机的一种方法。

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专家说，在现在这个时代，我们应对对退休重新定义。

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杰西卡·库洛（Jessica Culo）是埃德蒙顿市的一位就业专家，她说，我们都知道就业市场人手短缺会导致什么情况：人力更加昂贵，企业扩大受限制。

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Jessica Culo, of Express Employment Professionals (Express Employment Professionals)

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库洛表示，在这个方面，雇主需要有更多的 “创造性”， 这意味着雇主可以允许年纪大的员工有灵活的工作时间、减少工作天数、缩短工作时间，或允许他们在家里工作，不必把时间浪费在路上。

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大龄员工当顾问

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另外，年纪大的员工有自己的优势，完全可以从事指导、培训、咨询的工作，或者开展某个项目。

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上述调查发现，只有40% 的受访者表示，他们已经将至少一半的工作知识传递给年轻员工，而 51% 的受访者认为雇主没有 “接力棒” 传递计划。

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库洛表示，婴儿潮一代很愿意为年轻人提供指导和培训，但很多工作场所没有建立这样的系统，在这个方面，管理层需要思维转型。

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寿命明显延长，退休年龄却没变

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萨斯喀彻温大学爱德华兹商学院（Edwards School of Business）副教授罗斯玛丽•维恩（Rosemary Venne) 专门研究人力资源和人口统计学，她说，“灵活性” 一向就不是雇主的特长。

Rosemary Venne (University of Saskatchewan)

2011年，她与著名的人口统计学家大卫·博（David Bo）共同撰写过一篇论文，文章认为人们对寿命延长对退休政策的影响关注度太低。

她说，1965 年时我们把退休年龄定为 65 岁，那时人口的平均预期寿命是 71.9 岁，如今，加拿大人的平均预期寿命为男性 80 岁，女性 84 岁，但退休年龄却还定在 65岁，这是不是值得重新考虑呢？

（RCI with Brandie Weikle/CBC ）

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