前加拿大驻中国大使麦家廉(CP/Sean Kilpatrick)

麦家廉可能原是好心：查尔斯.伯顿谈加拿大驻华大使被撤换

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 28 一月, 2019 , 1 条评论 ↓

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（Brock University）

加拿大驻华大使麦家廉（JohnMcCallum）就孟晚舟引渡案和加中关系发表的言论再一次引发争议，终于使总理特鲁多下决心撤换他。前驻华外交官、布洛克大学政治系教授查尔斯.伯顿认为，麦家廉原本可能是好心想缓解加中之间的紧张关系。但是他身为驻华大使，言论必然会被视为加拿大政府官方立场，因此让事情变得更加复杂。

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星期五（1月25日）在温哥华的一个慈善早茶活动中，麦家廉告诉一个StarMetro Vanvouver的记者，如果美国不提出引渡孟晚舟的要求，对加拿大是件好事。按照特鲁多本人周六发表的声明，他在当天晚上就“要求并接受”了麦家廉的辞职。

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这是同一个星期内麦家廉的言论第二次引起争议。他上星期二在和中文媒体见面时表示，由于美国总统特朗普的相关言论，治外法权因素和加拿大在制裁伊朗问题上与美国的不同，孟晚舟有相当大的胜诉几率。星期四，麦家廉为此做出道歉。

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查尔斯.伯顿采访录音：

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麦家廉的两次言论引起了一些猜测。有些评论人士怀疑他是不是在代表加拿大政府向中国解释加拿大的处境或释放善意，或是加拿大政府在如何处理孟晚舟案上摇摆不定。伯顿认为，麦家廉表达的是他自己的看法。但是他身为大使，别人自然会以为他代表加拿大政府的立场。他的本意可能是好心想缓解加中之间的紧张关系。但是他的话会让人觉得加拿大政府对中文媒体表达的立场和对英法语媒体表达的立场不一样，让中国方面觉得孟晚舟孟晚舟案有政治因素。

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伯顿说，特鲁多不得不撤换麦家廉。因为他发表的言论把事情变得更复杂，可能会引起美国以及那些支持加拿大的盟国的不满。撤换他给中国政府传达了一个明确的信息，即加拿大在孟晚舟引渡案上的立场没有改变。我们希望康明凯（Michael Kovrig）和斯巴沃（Michael Spavor）的案子以正常的法律程序审理，明确他们的罪名，给他们辩护机会。另外，无论中国如何施加压力，孟晚舟案只能按照正常的法律程序处理。

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伯顿说，因为孟晚舟引渡案引起的关系紧张，加中之间的合作几乎全部暂停，这是非常令人遗憾的。他希望无论孟晚舟最后是回北京还是被引渡到美国，加中关系能在她离开加拿大后慢慢恢复正常。

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孟晚舟现已获得保释，在温哥华家中等待引渡听证。（CP/Darryl Dyck）

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68岁的麦家廉是加拿大资深政界人士。他2000年第一次当选进入众议院，在2017年被任命为驻华大使之前历任国防部长，老兵事务部长，税务部长和移民部长等要职。不过这次关于孟晚舟案的言论并不是他第一次引起争议。

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2018年1月，麦家廉在北京招待访华的时任魁北克省长库亚尔时表示，加拿大政府和中国政府在环境、气候变化和自由贸易等方面的政策比和美国政策更接近。这番言论传回加拿大国内，引起了一些批评。

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2002年11月，当时担任加拿大国防部长的麦家廉从多伦多坐飞机返回首都渥太华，但是在机场被禁止登机，理由是他饮酒过量，不适合马上进入机舱。他被要求在机场等候一小时，乘坐下一个航班。事后他表示自己并没有酗酒问题，但是为自己的健康打算今后不再碰酒精饮料。

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加拿大驻中国大使目前暂时由北京大使馆副馆长尼克尔（Jim Nickel）代理。59岁的尼克尔去年8月才被派往北京。但加拿大前驻华大使马大维（David Mulroney）说，他是能力很强的资深外交官，完全可以胜任这一职务。

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1 条评论在 “麦家廉可能原是好心：查尔斯.伯顿谈加拿大驻华大使被撤换” 上
  1. Liu Jing说道：
    28 一月 2019 17 h 27 min

    老麦连这么简单的事情都弄不清，真的是老糊涂了。换了也好。

    回复
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