加拿大父母/祖父母团聚移民项目：两万多个名额在11分钟内被一抢而空

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加拿大移民部的网站星期一（1月28日）东部时间中午12点开始接受今年的父母/祖父母团聚移民申请，27000个名额不到11分钟就被抢光，引起了后来者的不满。一些人甚至要求对申请程序进行独立审查。

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申请者今天所做的只是递交“申请意向表”。移民部发布的通知说，成功递交表格的人将会在二十四小时内得到确认。但这只是申请程序的第一步。移民部官员在进行初步审查后，将“邀请”那些合格的申请人递交完整的申请材料。

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一个名叫卡约.怀特的安省申请人说，他特意请了一天假来填表。他顺利登陆移民部网站，下载了表格。但是就在他填表的那三分钟里，申请窗口关闭了。他说，没有语言能够形容他失望的心情。因为过去实行“摇奖制”申请时，他的努力也失败了。

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此前实行的“摇奖制”申请方式因为是随机抽签，被抱怨不够公平。但是先到先得的方式显然也不能令所有人满意。

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父母/祖父母团聚移民项目积压非常严重。他们的另一个选择是申请长期签证。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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