美国司法部对孟晚舟，华为和Skycom提出13项刑事指控

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一（1月28日）下午，美国司法部宣布了对华为，华为美国分公司，Skycom Tech和华为首席财务官孟晚舟的13项刑事指控。另外还有两名华为高管被指控试图盗取商业机密。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国司法部代理部长惠特克（Matthew Whitaker）说，这13项指控是根据一个纽约大陪审团的建议做出的。其中银行欺诈和电信欺诈罪名涉及华为与Skycom的关系。该公司在伊朗开展业务，惠特克说，华为称这家公司与自己无关，因此得以从美国银行贷款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他再次强调说，美国将在1月30日以前向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。他同时感谢加拿大在此事上提供的司法协助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

两名华为高管被指控试图从美国公司T-Mobile盗取自动化技术。惠特克说，这不是员工个人行为，而是受到公司鼓励的运营方式。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

孟晚舟12月1日在温哥华转机时被加拿大警方按照加美引渡条约应美国要求拘留，后获假释，目前在温哥华家中等待引渡听证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就在惠特克宣布上述指控一小时前，白宫宣布美国经贸高级官员将在星期三和来访的中国代表团进行为期两天的会谈。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, CP）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada