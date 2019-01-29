揭秘：蒙特利尔缘何成就多位华裔独立电影人？四位创作者的真实感受

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过去十年间，从加拿大第二大城市蒙特利尔陆续走出了一批才华横溢、对电影充满热忱的华裔独立电影人，张侨勇、范立欣、古涛、和晓丹、杨奥楠…… 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 他们的作品在加拿大和国际展示了华语电影独特的一面，也斩获众多奖项。而这背后是蒙特利尔的两间电影公司，Eyesteel Film 和绿地影画（GreenGround Productions）。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 在这个过程中，我一边记录下这些电影人的故事，一边希望能够了解，是什么令蒙特利尔成就了如此众多的华裔独立电影人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近，我就此采访了其中的四位创作者。

华裔电影人破茧而出

10年前的秋天，我在蒙特利尔采 访 了 华裔 导 演 张 侨勇。他当时只有二十出头，高个儿，很阳光，总是一脸灿烂的笑容。当时，他的第一部 纪 录片《沿江而上》（Up The Yangtze, 2008) 正 热 映 —— 展 现 的是长江三峡正在经历中的著名大 坝 工程，以及这项工程如何彻底改变了两位当地年轻人的命运。

这部片子令他第一次得到金马奖最佳纪录片，也在加拿大斩获电影最高奖吉尼奖的最佳长纪录片奖。

2012年，他的第二部作品《千 锤 百炼》（China Heavyweight，2012）再次征服了 观 众。它描述的是云南一位著名拳 师齐漠祥重回 赛场的曲折经历， 以及他的一众学徒 —— 都是从 贫 苦人家走出 来 ，希望靠拳 击 改变命运的年轻人。

这部电影让张侨勇第二次摘得金马奖最佳纪录片奖。

2009年，同样生活在蒙特利尔的华裔电影人 范立欣推出了《归途列车》（Last Train Home）。这部片子横空出世，得到了多个奖项，包括新 闻以及纪 录片艾美 奖的 两 项 大 奖 ，并且得到了吉尼 奖 最佳 纪 录片 奖（2011） 。

范立欣用了几年的时间跟踪一个农民工家庭。来自四川的张昌华和陈素琴夫妇将一对年幼的子女留给自己的父母，来到广州打工。每年春节，他们也和全国各地的打工者一样，乘火车回家过年。据称，每年有一亿三千万打工者回乡，是世界上最大规模的人口流动。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 要经过近一个星期的漫长跋涉，两人才能回到偏远的乡村，和父母孩子相处几天。而更令人心酸的是，他们的女儿张琴并不理解他们的做法，感到自己被抛弃了。她在镜头前从不掩饰对父母的敌意，终于，一场家庭冲突正式爆发了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 两位年轻导演都捕捉到了中国在社会急剧变化期间普通人的生活，并以真实的镜头纪录了下来。记得当时，范立欣曾经和我说，现在的中国有太多的故事值得去讲述。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 同时，这三部纪录片出自同一个制片公司、蒙特利尔的EyeSteel Film，也一下子把华语纪录片以及两位独立电影人推倒了加拿大以及国际的舞台。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 当然，这并非巧合，Eyesteel电影公司成立于20年前，创办者是本地独立电影界的领军人物Daniel Cross和他的搭档，多年来以成功推出加拿大多元文化纪录片而著称。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（↑↑RCI中文对话绿地影画创始人、总监杨奥楠 ↑↑）

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绿地影画的崛起

正巧也是在10年前，杨奥楠和两位志同道合的康卡地亚电影系同学Andreas Mendritzki以及Nguyen-Anh Nguye创立了绿地影画（GreenGround）。此后，还成立了后期制作公司CineGroud Media。

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在过去的两年中，绿地影画推出了两部剧情片以及三部长纪录片。

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经过几年的磨砺与探索，2017年，绿地影画迎来了一个丰收年。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 在采访中，杨奥楠特别强调，去年，在加拿大重要的蒙特利尔国际纪录片影展（RIDM）上，古涛的《驯马》得到了最佳加拿大长片；他们公司提交的另外两部作品：描述在阿根廷两位受到性侵女孩成长故事的《若秀与艾达娜》（Prima) 得到了评审团大奖，而《潮汐中的女人》（In The Wave） 得到了加拿大最佳中短片奖 —— 这个成绩也算是创造了这个影展的一项纪录。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 《驯马》历时五年的艰苦拍摄才得以完成，也取得了意想不到的成功。它的主人公叫冬冬。他是在中国国内的移民潮中，从内蒙古的海拉尔移民到了西南城市昆明。在物质与商业化的大城市里，敏感而反叛的冬冬显得非常不合时宜，他不愿意轻易被世俗束缚，他有很多梦想，但却没有多少机会去实现那些梦想。于是，他感到更加迷失。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2017年底，这部片子在著名的法国南特三大洲影展上得到了最佳影片”金热气球奖”。古涛加入侯孝贤、贾樟柯的行列，得到了这个珍贵的奖项。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2018年，绿地影画推出女导演和晓丹的处女作《春色撩人》。它讲述一个中国移民的疗伤之旅。在婚姻破裂之后，芳暂时离开蒙特利尔这个伤心地，前往位于四川大足的故乡。她与家人、之前的恋人、以及亲人团聚，希望找到内心的平静。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 这是首部得到加拿大电视电影局和魁北克艺术发展协会全额基金支持的非官方语言（英语或是法语）作品。而和晓丹也凭借这部电影得到了纽约北美亚洲国际电影节的最佳新导演奖。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（↑↑↑绿地影画作品《春色撩人》预告片。导演：和晓丹）

关键人物：杨奥楠

杨奥楠中学时期随家人移民加拿大。他本在在多伦多一间大学毕业，但始终难以放弃自己的电影梦想，之后来到蒙特利尔的康卡迪亚大学完成了电影学习。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 2008年，他和志同道合的两名同学成立了绿地影画，始终支持华裔的独立电影人。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada “非常神奇的，当你觉得被击倒，觉得最没有希望的那个时刻，同时，也是一个最有希望和被认可的瞬间到来的时刻。” ～杨奥楠 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

关键人物：和晓丹

和晓丹 毕 业于北京电影学院。来到蒙特利尔已经16年了，曾经拍摄过纪录片《迷失的摩梭》和短片《开罗来电》。2018 年，她的第一部剧情长片《春色撩人》（A Touch Of Spring)上映，并获得评论界以及观众的关注。

“你究竟是不是喜欢电影，你是欺骗不了自己的…… 我做过很多工作，最终还是为了继续做电影。”～和晓丹 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 在采访中，她以自己的经验讲述了独立电影人在蒙特利尔的生活方式，尤其是谈及申请加拿大以及魁北克政府各种电影以及艺术基金会的感受，还有她自己对电影发自内心的热爱与多年的坚守。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

关键人物：张侨勇



关键人物：古涛

古涛毕业于康卡迪亚大学电影系，作品包括了短片《去大海的路上》（2010）以及《驯马》（2017）。

他的长片处女作《驯马》经过五年的艰难拍摄。按照古涛的说法，差点把命搭进去。而奥楠则认为，古涛在这个过程中，展示了一个真正艺术家的敏锐，打磨再打磨。

说起蒙特利尔，古涛印象最深刻的就是和他一起成长的绿地影画。

“整个的过程就像是在挖一条常常的黑暗的隧道。我们都没有经验，就是几个志同道合的朋友，凭着对电影的热情在做事情…… 我的压力非常的大，你想想，要是那条隧道挖不通怎么办？”～古涛

他尤其感谢制片人奥楠和他的摄影师余迅。当时拍片子没有钱，是余迅的家人拿出了20万人民币，才令片子启动。

电影梦想延续

许多人有电影的梦想，但是，真正坚持并做着自己喜欢的电影的人凤毛麟角。

在这次的采访过程中，我逐渐感到几位独立电影人自己的感受和分析。

这又回到了这篇特别报道提到的问题： 蒙特利尔如何成就了众多华裔电影人呢？

首先，加拿大政府的艺术资助为电影人创造出一个大环境

接受采访的几位独立电影人不约而同地认为，从大的环境来看，加拿大政府的各类艺术资助项目是独立电影人能够生存、成长的根本。 目前，加拿大主要的电影资助来自加拿大电视电影局（Telefilm Canada）、加拿大国家电影局（NFB）。而魁北克对自己的电影又格外支持，包括了省文化艺术委员会（CALQ）和魁北克省文化发展协会（SODEC）的资助项目。 甚至本文提到的两间电影公司最早能够成立，也是得益于政府的“企业与艺术资金”的帮助。 影视界如此，出版界、音乐、视觉艺术，各种文化节，如音乐节电影节等等，也会得到加拿大政府各类艺术基金的赞助。 第二，蒙特利尔深受欧洲影响，艺术电影氛围浓厚

好莱坞的模式是商业的，大制作、大明星、高票房。但是，真正推动电影作为一种艺术形式不断推陈出新、保持活力的却是独特的、有前瞻性的前卫、实验性片种。 或许是因为法语文化，欧洲电影对蒙特利尔影响深刻。欧洲艺术电影的氛围影响着这个城市的电影人。 这给在蒙特利尔学习和生活的独立电影人提供了一个良好的环境。 其实，不仅仅是对华语电影人，蒙特利尔所在的法语省份魁北克对加拿大整体的艺术电影也至关重要，国际有影响力的电影导演，比如阿尔坎、扎维尔·多兰，德尼·维纳夫等都出自魁北克。 第三，志同道合的合作伙伴，来做自己的制片人

在采访中，我发现，这个华裔电影人小团体相互之前非常熟悉，有私人的交往，也有电影专业上的互助。比如，范立欣是张侨勇《沿江而上》的摄影师，也担任《千锤百炼》的制片之一。 和晓丹表示，自己非常幸运能够有古涛为自己的处女作《春色撩人》做剪辑。而杨奥楠更是这些电影的制片人。 在电影路上，他们相互扶持、相互鼓励、相互帮助。 张侨勇在采访中尤其怀念，最初，自己从Eyestill 起步时，制片团队的温暖。 而按照杨奥楠的说法，其实，每个做电影的人，都有过在某一个点被击倒的时刻，那我们休息一下，但是因为加拿大提供的大环境和小伙伴们，又会有新的活力和想法让你继续。 可见，有一群志同道合的小伙伴多么重要。

第四，加拿大的多元文化

以前，好莱坞曾经有个不成文的规定，没有观众要看带字幕的电影，所以，非英语的电影市场很小。但最近，连美国HBO电视台都推出了带字幕的电视剧，比如2018年大受欢迎的意大利语电视剧《我的天才女友》。 和晓丹表示，她的《春色撩人》是加拿大电视电影局第一次给一部非官方语言（英语或是法语）电影全额资助。SODEC的一位负责人告诉她，华语文化是加拿大多元文化的一部分，也丰富了加拿大多元文化。 张侨勇也认为，因为移民身份，华语电影人给加拿大电影传统带来了新鲜的与众不同的东西，加拿大电影的”后院“正在不断丰富。 无论目前国际政治气氛如何，文化艺术界的融合、多元，对其他族裔文化的好奇心，正在稳步上升。 最后，当然也是最重要的是，电影人的热忱和坚守

杨奥楠说，每个电影人都在寻找什么。可寻找什么？是否能够找得到？其实，谁也不知道。是凭借对电影的那份热情推动你继续往前走。 和晓丹说，你内心其实是知道的，你对电影有多么爱，不然，早就放弃了。 古涛更是表示，自己是拼上性命在做电影。 是的，电影就是有这种魔力，让一代又一代的人不断追求。你要有才华，有对电影的热忱，你还要非常坚守，经受得住各种困难和否定，另外，一定还要有些运气 —— 可能，也只是可能你才能把这条电影路走到底。

十年过去了，张侨勇已经初为人父，有了个可爱的女儿。他目前正在完成手上的两部纪录片，分别是关于一名记者，和一名摔跤手的故事。同时，也在筹备明年开拍他的第一部剧情片。他能透露的是，这是个发生在中国的故事。

范立欣在拍摄完成《归途列车》之后离开了蒙特利尔，回到中国。这几年执导了《我就是我》，《地球 —— 神奇的一天》。

古涛目前也在中国，正筹备他的第一部剧情片。

而和晓丹，正准备发行关于她父亲、一名东巴文化研究者一生的纪录片《我的父亲与他的忧郁》。同时，她的第二部剧情片也申请到了政府艺术资助，正在筹备当中。

绿地影画（GreenGround Production)和它的后期制作公司正与魁北克著名的电影导演Denis Côté合作，完成他的最新故事片。同时，奥楠也在筹备新的剧情片。

他要保持神秘，目前能透露的是，这是一部颇具悬疑色彩的影片。

而Daniel Cross的Eyesteel Film，20年如一日，继续在制作来自不同文化、语言，关注社会议题的纪录片。

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