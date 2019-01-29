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加拿大政府增拨 $1.14亿，补偿各省安置难民申请人费用

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 29 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大联邦政府这个星期宣布了一笔 25 亿加元的追加预算，其中包括给省级、市级政府的 1.147 亿加元，目的是补偿省市一级为安置徒步越过美加边境的难民申请者所产生的费用。

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补偿各省市安置难民申请人的临时住房费用

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加通社 （CP）的 Teresa Wright 报道说，根据联邦政府的财务文件，非正规难民申请者的大量涌入，给许多省份、城市在住房安置和社会服务系统上增加了压力。

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新拨的 1.147 亿加元，就是为了补偿各省、市为此掏出的临时住宿费用，并提供 “联邦临时住宿设施” 服务，以协助支持目前可用的住宿设施。

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1.14 亿加元，听起来不少，但远远跟不上安大略省政府和魁北克省政府提出的要求。

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安省要 2 亿

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(Charles Krupa/Associated Press)

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安省向联邦提出的数额是 2 亿加元。

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就在上个星期，安大略省儿童、社区和社会服务部长丽萨·麦克劳德（Lisa MacLeod）致信联邦政府，要求联邦解决越境者给安省避难所和社会服务系统造成的巨大压力。

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她在信中写道，联邦政府对越境问题的管理不善使得安大略省最大的两个城市，即多伦多和渥太华处于艰难境地。

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自上周以来，寒流袭击大多伦多地区，多伦多的避难所已经几乎没有多余位置。

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统计数据显示，多伦多避难所的使用人数从 2016 年的每晚 4,100 人增加到 2018 年的每晚 6700 人，其中寻求庇护者的人数从每晚低于 700人增加到超过 2,500 人。

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在渥太华，这些数字相对较小，但仍对系统造成压力。

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去年11月底，渥太华市有近 600 份申请，申请避难所的床位，其中大部分来自越过加美边境的难民申请人。

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魁省要 3 亿

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魁北克省向联邦提出的偿还金额则是 3 亿加元。

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去年 12月，魁省省长弗朗索瓦·勒格特 （Francois Legault）向渥太华施加压力，要求渥太华支付 3 亿因难民申请者大量涌入的产生费用。

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(Geoff Robins/AFP/Getty Images)

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勒格特说，从美加边境越境进入魁北克的寻求庇护者，需要等至少18 个月的时间才能知道自己是不是能留下来，而在大多数情况下，他们的申请会被拒绝，因为他们没办法证明自己的生命处于危险之中。

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他说，在此期间，魁北克省需要为这些申请者支付住房、教育和医疗保健的费用，两年的费用总计约为 3 亿加元。

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弗朗索瓦·勒格特表示，支付由难民申请者产生的直接费用，完全是联邦政府的责任。

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(Ryan Remiorz/Canadian Press)

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追加预算的其他方面

在联邦政府本周追加的 25 亿加元的拨款中，其他款项的用途分包括：

  • 退伍军人所需服务：3.231 亿加元
  • 加拿大参与国际军事任务：3.139 亿加元
  • 注销不可收回的加拿大学生贷款：1.635 亿加元
  • 用于北极和近海巡逻船：1.59 亿加元
  • 加拿大政府协助国际女权运动项目：1.497 亿加元

（RCI with Teresa Wright / CP，CBC， Radio Canada）

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