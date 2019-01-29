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别孤零零一个人吃饭了，对健康不利

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期二 29 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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加拿大新公布的食品指南中有个新内容，这就是鼓励人们尽可能不要自己一个人吃饭，而是要和别的人一起吃，而且要更多地在家烹饪，这个新内容受到了不少营养专家的赞扬。

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Catherine Morley 是新斯科舍省阿卡迪亚大学的营养学专家，她说，长期来有研究表明，寂寞一向是影响人们营养良好的一个重要因素。

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Selon le recensement de la population de 2011, il y a 4 945 00 de personnes Ã¢gÃ©es de 65 ans et plus au Canada. Parmi elles, 92,1 % vivaient dans un mÃ©nage ou un logement privÃ©, en couple ou seules.

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Catherine Morley 引用了加拿大营养不良特别工作组（Canadian Malnutrition Task Force ）2015 年做的一项研究，该研究发现，在因各种非营养原因而住院的老年人中，有 45% 营养不良。

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她指出，独居的老年人往往胃口不佳，但当他们和别的人在一起吃饭时，就会吃得更多。

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她说，良好的心情，与他人的交谈，美味的食物，都能起到“鼓励”人们吃饭的作用，而且早就有证据表明，一家人一起做饭，一起吃饭，能加强家人间的关系，留下美好的回忆。

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(Kas Roussy/CBC)

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多伦多大学的社会和行为健康学教授  Kate Mulligan 同意上述观点，她表示，社会隔离会使健康面临风险。

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她说，当我们自己一个人吃饭时，往往会匆匆忙忙，或并不专注正在吃的食物，经常是一边看电脑一边吃饭，或者边看电视边吃，这些都会影响到一个人的健康。

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她说，大家一起吃饭，才能放慢吃的速度，专注于饮食。

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专家们表示，家庭成员需要加强彼此的联系，成人子女应该经常去跟家里的老人一起用餐，单身者、独居的老人也应该主动约上朋友一起用餐，总之，要想办法打破独自吃饭的状态。

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（RCI with Cassandra Szklarski/ CP， CBC）

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