报道导致麦家廉被撤换的加拿大华裔女记者受到中国官媒抨击

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加拿大华裔记者赵淇欣（Joanna Chiu）对加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）言论的报道见报后，后者不得不辞职。赵淇欣因此受到了中国《环球时报》的抨击。继该报总编胡锡进在推特上指责她缺乏职业道德后，该报英语版星期一又发表评论文章，称她是用狗仔队的方式报道严肃新闻，不负责任地使孟晚舟案复杂化。

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麦家廉上周五（1月25日）在回答赵淇欣问题时表示，如果美国放弃引渡孟晚舟，对加拿大来说是件好事。此言见报后，特鲁多当晚就要求麦家廉辞职。上周二麦家廉在和中文媒体见面时称孟晚舟胜诉几率相当大，已经引起争议和反对党抨击，但特鲁多那一次选择息事宁人，麦家廉道歉了事。

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赵淇欣：一开始就对麦家廉说明记者身份

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麦家廉辞职后，赵淇欣在推特上讲述了这次采访的始末：她从朋友处得知麦家廉会去一个温哥华中餐馆参加慈善午餐活动，尽管没有受到邀请，仍然决定前往。她在向麦家廉自我介绍时说明自己是记者，并让他看见自己的两台录音机。采访接近尾声时，麦家廉可能觉得自己说得太多了，试图要求她不要发表（off-the-record）自己的话。但麦家廉最后还是同意赵淇欣发表他在提出这个要求之前的部分。

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虾饺上桌，采访结束。赵淇欣冲出门去，把录音发给同事让她开始做笔录，然后立刻赶回报社写稿。她在推特上说：“记者在包括午餐在内的各种情况下做采访是常事。做好新闻报道常常意味着顾不上礼节。公众有权利知道一个高官说的话，而他的职位不是我要考虑的事。……”

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胡锡进：赵淇欣用心险恶

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中国官方媒体《环球时报》总编胡锡进在推特上说，赵淇欣抱着误导受访者和毁掉他的险恶用心，她的职业道德有问题。该报英文版随后发表署名为Li Qingqing 的评论文章：“加拿大记者不负责任地使孟晚舟案复杂化”。

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文章认为赵淇欣发表麦家廉言论的做法形同擅自发表别人的日记，而麦家廉的辞职被用作她出名的跳板。“她所谓的工作更像是狗仔队得手以后向特鲁多当局讨赏。”

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文章认为此事让加拿大是法治国家的说法显得可笑，并说“某些加拿大媒体和记者，尤其是赵淇欣”，在孟晚舟案上起到了不负责任的作用。文章最后警告加拿大政府正确处理中加关系，否则将面临北京的进一步报复。

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胡锡进的推特吸引了许多网民的回复。

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前《环球时报》编辑：麦家廉被中国视为有用之人

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《外交政策》杂志编辑帕尔默（James Palmer）在2009年到2016年曾经受聘于《环球时报》。他在接受StarMetro Vancouver采访时说，中国官方媒体的愤怒反应显示出中国方面把麦家廉视为”一笔财富”，因此他被撤换带来的是一种受损失的感觉。

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美国司法部星期一宣布了对孟晚舟和华为的13项指控。加拿大司法部星期二已经收到了美国提出的正式引渡要求及相关证据。中国外交部则警告美国不要“在错误的道路上越走越远”，警告加拿大不要为美国“火中取栗”。

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加拿大外长弗里兰德星期二在回答记者问题时再次表示此案将由法院按正常司法程序审理。

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（RCI with CBC News, Toronto Star）

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