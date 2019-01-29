孟晚舟为更改担保人在BC省高等法院出庭

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星期二（1月29日）在温哥华，华为首席财务官孟晚舟在获得保释后首次出庭，申请更改担保人。

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新的担保人是温哥华地产经纪Robert Cheng 夫妇。孟晚舟在温哥华的两处房产都由他经手购买。他们一开始就表示愿意以自己价值180万加元的房产为孟晚舟作保，但是因房产估价不足改为他人。现在他们以现金补足差额。共有五人为孟晚舟作保，保证金总额为700万加元。

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加拿大已经收到美国提出的引渡孟晚舟的正式要求。美国司法部星期一宣布了指控孟晚舟和华为的13项罪名，包括银行欺诈和电信欺诈。

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加拿大司法部长必须在3月1日以前决定是否接受美国的引渡要求。如果接受的话，法院将从3月6日起开始审理此案，听取代表加拿大司法部的律师和为孟晚舟辩护的律师的辩论。

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（RCI with CBC News，Jason Proctor）

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