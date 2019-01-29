阿尔伯塔省贸易代表团可能取消访华计划

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阿尔伯塔省经贸部长毕勒斯（Deron Bilous）表示，鉴于目前加中关系紧张，该省贸易代表团今年三月份不太可能按原定计划去中国访问。他在接受CBC采访时说，阿省政府在密切关注局势发展。如果加中关系仍像目前这样紧张，“我们不会派任何人去，……我们不想冒险。”

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毕勒斯会说中文，还给自己起了一个中文名字”毕德龙“。他曾作为加拿大世界青年组织的成员在突尼斯和中国等国家工作过。但是他表示，他虽然有在中国生活的经验，对中国和中文有一定的了解，但是他在目前的情况下还是会避免去中国旅行。

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大约有三十家公司一直在为这次访华做准备。它们原打算参加今年的中国国际石油石化技术装备展览会。

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中国是阿尔伯塔省的第二大贸易伙伴。阿省每年向中国出口32亿9千万加元的产品，包括酒类，石油产品，木材和纸浆。

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（RCI with CBC News，Kim Trynacity ）

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