CBC评论：加拿大在孟晚舟事件上已走到墙角，没有更多选择

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加拿大广播公司新闻网站星期三刊登资深记者克里斯·霍尔（Chris Hall）的评论文章， 题为《加拿大在孟晚舟事件上已走到死角，难有更多选择》。

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本来加拿大民间还有人认为，美国已在周一明确提出了引渡孟晚舟的要求，正式公布了13项指控，加拿大可以松一口气了。但加拿大外长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）认为加中关系仍在危险之中。

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她在星期二出席内阁会议后对记者说：“此事件导致我们与中国的关系面临严峻挑战。政府正在高度关注这一问题”。

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评论说，部长们通常不会公开谈论每周内阁闭门会议的内容。但弗里兰承认他们讨论了如何应对孟晚舟案件的问题，包括可以做些什么才能让中国释放两名被扣留的加拿大人？以及如何能让中国放过因走私毒品而被判死刑的加拿大人。

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弗里兰说：“我们花了很大精力关注这些问题，我们正在积极而系统地开展工作”。

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评论文章认为，加拿大外长的这一简短声明反映出，加拿大手里只有很少的牌可以打，渥太华已没有什么办法可以缓解与北京的紧张关系。加拿大正处在履行与美国的条约义务和中国政府为保护华为而发怒之间的夹缝里。这是一条非常狭窄的道路，可能最终是悬崖峭壁。

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通常在两国关系遇到这种情况时，都是先通过外交途径尝试沟通。但本来有可能帮助特鲁多政府的驻华大使，也在上周末被解职了，因为他建议加拿大不要将孟晚舟引渡给美国。

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根据加拿大政府的记录，在过去10年的时间里，加拿大一直在履行与美国的引渡条约，逮捕美国通缉的犯罪者，并将其中的90%引渡给了美国。现在美国法庭已公布对华为的指控，且追溯到十年前，罪名也有13项之多。尽管孟晚舟的地位重要，可此事已在国际上受到广泛关注，如果不把孟晚舟引渡给美国就太不正常了。

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当然，这些对中国都不重要。星期二，中国外交部发言人再次要求立即释放孟晚舟，并警告说，如果不这样做，将意味着加拿大“为了美国而牺牲自己的利益”。

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评论引述多伦多大学教授、中国问题专家王惠玲（Lynette Ong）的话说，北京一直把加拿大看作是美国的工具。她在接受CBC主持人的采访时说：“在中国的眼里，这是一个阴谋，是美国利用经济政策实现外交政策目标，即遏制中国的增长”。她和另外几位加拿大专家都认为，加拿大必须继续与盟友团结在一起，向中国领导人显示，报复性的逮捕不能使任何一方受益。

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加拿大外长弗里兰说她周二仍在继续进行外交活动，希望有更多的国家加入呼吁中国释放被逮捕的加拿大人的行列。

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霍尔的评论文章指出,其实加拿大最重要的工作是继续努力让中国人相信，加拿大是尊重国际义务的，同时也会尊重孟晚舟的权利，包括司法部门对美国提出的引渡要求进行评估期间。

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加拿大总理特鲁多星期二再次强调说：“我们是一个法治国家。我们将确保法律始终得到尊重”。

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但中国不一定会认同。在加上加拿大可能会像澳大利亚、新西兰那样，抵制华为的5G网络。这一切都使加拿大的努力空间缩小，与中国的外交关系充满风险，也可能会变得更糟。

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加拿大政府已透露，在正式任命新的驻华大使之前，有可能指派一位特使到中国斡旋此事。目前还没确定具体人选和他将给予怎样的授权。但有可能是前总理让·克雷蒂安（Jean Chrétien）。他担任总理期间，与中国保持着良好的关系，退位后也一直代表私人客户定期访问中国。

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