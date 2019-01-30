加拿大移民部长Ahmed Hussen（THE CANADIAN PRESS/Frank Gunn）

加拿大移民部推出的2019年家庭团聚申请方式受到质疑

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 30 一月, 2019 , 暂无评论 ↓

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星期一，渥太华开始接受2019年申请父母和祖父母团聚的在线申请。2.7万个名额在不到10分钟内一抢而空。

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移民部以前是不限报名人数，从申请者中采取抽签的方式， 抽中者可以递交申请材料。可被抽中的人有的并没有按时提交申请，也有的根本不符合担保条件。此外也有批评说，那些有钱请移民律师的人，申请成功的可能性会更大。

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于是移民部去年8月宣布了2019年在线申请计划， 设定2.7万个名额，在线上提交申请，先到先得，满员为止。当时移民部表示，这种新模式将使该计划更加公平。

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结果星期一开始接受网上申请不到10分钟，2.7万个名额就被抢光。

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这引起一些业内人士对这种方法公平性的关注，质疑其带有“极度歧视”的意味。因为那些因各种原因无法在那么短的时间内填写表格的人，如残疾人、英法语不怎么流利的人，都会被瞬间淘汰。

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总部位于多伦多的移民律师克利福德·麦卡腾（Clifford McCarten）说，因为只有那些拥有可靠的互联网接入，快速打字技能以及对英语或法语的良好理解的人才会有成功的希望。他说，填写担保申请表大约需要10分钟才能完成，可在那一瞬间名额已经没了。

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麦卡腾说：“移民部的系统设计，排除了很多人，包括网速不够快的、阅读英语较慢的，甚至脑子稍慢一点都不行，而这都意味着他们会失去与家人团聚的机会。这是难以令人接受的”。

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温哥华移民律师陶维（YouTube)

温哥华移民律师陶维表示，担保表格上的失实陈述或填写错误会带来严重后果，因此英语或法语水平有限的人填写时都必须小心谨慎。 他说，对这些人来讲，“这真是一场灾难，一场巨大的失败”。有些人甚至根本没有平等机会参与这种申请过程。

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陶维说：“网站显然有一些技术障碍，因为有人事先等了几个小时，但开放申请之后根本就没看到申请表，所以他们的申请还没开始就结束了”。他现在正在收集失败的申请人和其他律师的资料，已经听到了对技术问题的广泛关注。此外他还在审视这种方式本身，在公平方面有多大问题。

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移民部长胡森（Hussen）的发言人马特·吉内斯特（Mat Genest）则表示，已经对周一的申请进行了初步分析，未发现系统存在任何技术问题。

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他说，移民部的申请网站还设置了防止有人用机器人操作的功能，以进一步确保所有应用程序都公平合法。从结果看，有10万人竞争2.7万名额，显然是有些供不应求。

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