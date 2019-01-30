超级寒流袭击北美，加拿大北部冷到零下 60度

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一股超级寒流正在袭击北美，加拿大的平原省份、安大略省、魁北克省正冷到 “危险的程度”。

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加拿大环境部发出了 “极端寒冷” 警告，警告说，从萨斯喀彻温省中部到魁北克省东部，以及努纳武特地区，人们要注意 “非常危险” 的气象条件，防止被冻伤，并保护宠物。

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目前的这股寒流是极地涡旋裂开的结果，使北美洲的气温比正常情况下要低得多。

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(Darren Bernhardt/CBC)

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安大略省

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在安大略省北部的几个地区，周三的风寒值降到–50 到 –55摄氏度，气象部门表示，这么低的风寒值在这些地区极为罕见，人们要注意保护自己。

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气象部门还表示，寒冷的北极空气已经开始进入安大略省南部，多伦多地区在星期三（1月30日）夜里的温度是零下20摄氏度，加上大风，导致风寒值在 – 30到 – 35摄氏度之间。

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温莎市则在1月30日创下了最冷记录，周三东部时间早上7点的气温是 -21.7 C，之前的纪录是 1951 年的 -20.6 C。

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马尼托巴省 -50 摄氏度

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在平原省份和努纳乌特地区，极度寒冷使许多学校停课。

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(Darren Bernhardt/CBC)

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星期三，萨斯喀彻温省、马尼托巴省的风寒值都降到 -50到 -55 摄氏度 ，努纳武特的部分地区则是 -60 摄氏度。

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马尼托巴省会温尼伯市的温度为-40摄氏度，体感感觉更像是-50摄氏度。

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马尼托巴省汽车联合会 CAA 表示，这段时间的服务，将集中于救助那些天气过冷导致汽车出现事故而停在路边的人，防止他们有生命危险。

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气象机构说，极度寒冷会导致人的体温过低和冻伤，有关症状包括呼吸短促、胸痛、肌肉疼痛、虚弱、肢体麻木以及手指和脚趾的颜色发生变化。

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气象机构还表示，冻伤在几分钟内就能发生。

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另外，在平原省份、安省和魁省，这股寒流不会很快过去，将一直持续 直到本周五或周六。

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(Anthony Souffle/Star Tribune via AP)

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美国冻死 5 人

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美国的北部和中西部星期三（1月30日）也处于“深度冻结”之中，迫使有关当局采取紧急措施来保护老年人、住房供暖不足的居民、无家可归者等弱势群体。

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在明尼苏达州西北部，周三早上的气温降至-40摄氏度，体感温度为 -53 摄氏度。

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伊利诺伊州、威斯康星州和密歇根州都发布了极寒警告。

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芝加哥，绰号为美国第三大“风城”，居民们醒来后，发现运河以及湖面全部结了冰，在阳光下 ”寒气腾腾“ 。

Photo : The Associated Press / David Joles

为了保护自己，许多居民外出时全副“武装”，用滑雪镜遮住眼睛。

美国媒体报道说，来自北极圈的这一寒流到目前为止已经夺走了至少 5 人的生命。

最近两天，美国受寒流影响城市的学校都纷纷停课，通勤火车停运，大量飞机航班被取消，邮局停止了邮件递送服务。

各城市的避难所也都在增加床位，以保护无家可归者。

（RCI with CBC，Radio Canada）

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