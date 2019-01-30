加拿大将主持召开利马集团会议，寻求解决委内瑞拉危机

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

面对委内瑞拉出现的危机，加拿大在承认反对派领导人瓜伊多为该国临时总统之后，又宣布将在下周一牵头召开中南美洲利马集团成员国会议，以寻求解决委内瑞拉动乱的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland）表示，加拿大将于下周一接待南美洲和中美洲利马集团国家的成员。她说：“自2017年8月以来，加拿大一直与利马集团成员密切合作。该集团由十几个拉美国家和加勒比地区组成，以应对委内瑞拉危机”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

利马集团于2017年夏季成立，包括阿根廷、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、圭亚那和圣卢西亚， 共14个国家。因为他们第一次召开会议和发表宣言都是在秘鲁首都利马，因此称作“利马集团”。当时的宣言批评委内瑞拉政府破坏民主秩序，呼吁释放政治犯，举行公平选举，并讨论了进行调停和人道援助等问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2018年委内瑞拉总统杜马罗操纵选举后，集团的14个成员国决定召回驻委内瑞拉大使，以示抗议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大之前也曾主持过利马集团会议，包括2017年10月举行的部长级会议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外长表示，她很高兴看到英国、法国、德国和西班牙等国都很快表态承认瓜伊多。上周又有阿根廷、巴西、智利和哥伦比亚跟进。各国都希望促成委内瑞拉在这个星期六举行民主选举。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大还在与阿根廷、智利等几个国家合作，将委内瑞拉持续存在的侵犯人权和压制异见人士的行为提交国际刑事法院进行调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前，仍然承认马杜罗政权的国家除中国、俄罗斯、伊朗之外，还有玻利维亚，古巴，土耳其。 他们有的还指责美国和其他国家干涉委内瑞拉的内政。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada